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Объявлен в розыск участник игры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров

Объявлен в розыск участник игры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров

Против Аскерова в России возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. 11.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-11T10:36+0300

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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Участник интеллектуальной телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров объявлен в розыск МВД России, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства.Основанием для розыска послужила уголовная статья, какая именно – не уточняется.Ранее Следственный комитет возбудил в отношении Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. По данным следствия, не позднее 6 апреля фигурант опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова.Аскеров давно покинул Россию и не участвует в игре "Что? Где? Когда?", рассказывал ранее агентству руководитель пресс-службы компании-производителя программы.

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