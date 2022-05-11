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Объявлен в розыск участник игры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров
Объявлен в розыск участник игры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров
Против Аскерова в России возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. 11.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-11T10:36+0300
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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Участник интеллектуальной телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров объявлен в розыск МВД России, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства.Основанием для розыска послужила уголовная статья, какая именно – не уточняется.Ранее Следственный комитет возбудил в отношении Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. По данным следствия, не позднее 6 апреля фигурант опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова.Аскеров давно покинул Россию и не участвует в игре "Что? Где? Когда?", рассказывал ранее агентству руководитель пресс-службы компании-производителя программы.
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Объявлен в розыск участник игры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров
10:36 11.05.2022 (обновлено: 10:38 11.05.2022)
Против Аскерова в России возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.
СУХУМ, 11 мая – Sputnik.
Участник интеллектуальной телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров объявлен в розыск МВД России, сообщает РИА Новости
со ссылкой на базу данных ведомства.
Основанием для розыска послужила уголовная статья, какая именно – не уточняется.
Ранее Следственный комитет возбудил в отношении Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. По данным следствия, не позднее 6 апреля фигурант опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова.
Аскеров давно покинул Россию и не участвует в игре "Что? Где? Когда?", рассказывал ранее агентству руководитель пресс-службы компании-производителя программы.