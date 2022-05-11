https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/predprinimatel-rasskazal-zhdat-li-snizheniya-tsen-na-produty-v-abkhazii--1039054948.html
Предприниматель рассказал, ждать ли снижения цен на продукты в Абхазии
Предприниматель рассказал, ждать ли снижения цен на продукты в Абхазии
Ситуация в мире после начала Россией спецоперации по защите Донбасса первым делом отразилась на валютном рынке и повлекла за собой рост цен на все товары... 11.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-11T15:56+0300
2022-05-11T15:56+0300
2022-05-11T16:03+0300
радио
подкасты
абхазия
россия
торговля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0b/1039054922_0:0:1637:921_1920x0_80_0_0_a64e6643cc12f6a3a6006e08969ed87c.jpg
Предприниматель рассказал, ждать ли снижения цен на продуты в Абхазии
Предприниматель рассказал, ждать ли снижения цен на продуты в Абхазии
Ситуация в мире после начала Россией спецоперации по защите Донбасса первым делом отразилась на валютном рынке и повлекла за собой рост цен на все товары. Некоторые продукты питания в Абхазии, к примеру, подорожали более чем на 100 процентов. Теперь же, когда курс иностранной валюты более или менее стабилизировался, казалось бы, должны упасть и цены на продукты. В России о некотором снижении цен на продукты заговорили уже пару недель назад. Как с этим обстоят дела в Абхазии, только ли инфляция – проблема оптовиков, снабжающих страну продовольствием, в эфире радио Sputnik рассказал коммерческий директор крупнейшей в республике оптовой компании "Премиум" Адгур Нанба.По его словам, в Абхазии продукты подорожали значительно, цифры колеблются от 30 до 60 процентов. Есть проблемы с доставкой товаров. Но есть и хорошие новости. В последние дней 10 наблюдается небольшое снижение цен на некоторые группы товаров – разница составляет 10-15 процентов. Значительную разницу на товар одной позиции в разных торговых точках Абхазии предприниматель связывает с тем, что нет механизма контроля в стране. Нанба считает, что определенную продуктовую корзину государству обязательно надо контролировать.А вот на летний сезон в связи с наплывом туристов бизнесмен смотрит без оптимизма, выражая опасения."Боимся не справиться. Сложности обязательно будут", – сказал Нанба. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0b/1039054922_49:0:1382:1000_1920x0_80_0_0_f01f65fb7f453f02af710e1b1119ad5e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, россия, торговля, аудио
Ситуация в мире после начала Россией спецоперации по защите Донбасса первым делом отразилась на валютном рынке и повлекла за собой рост цен на все товары. Некоторые продукты питания в Абхазии, к примеру, подорожали более чем на 100 процентов. Теперь же, когда курс иностранной валюты более или менее стабилизировался, казалось бы, должны упасть и цены на продукты. В России о некотором снижении цен на продукты заговорили уже пару недель назад.
Как с этим обстоят дела в Абхазии, только ли инфляция – проблема оптовиков, снабжающих страну продовольствием, в эфире радио Sputnik рассказал коммерческий директор крупнейшей в республике оптовой компании "Премиум" Адгур Нанба.
По его словам, в Абхазии продукты подорожали значительно, цифры колеблются от 30 до 60 процентов. Есть проблемы с доставкой товаров.
Но есть и хорошие новости. В последние дней 10 наблюдается небольшое снижение цен на некоторые группы товаров – разница составляет 10-15 процентов.
Значительную разницу на товар одной позиции в разных торговых точках Абхазии предприниматель связывает с тем, что нет механизма контроля в стране. Нанба считает, что определенную продуктовую корзину государству обязательно надо контролировать.
А вот на летний сезон в связи с наплывом туристов бизнесмен смотрит без оптимизма, выражая опасения.
"Боимся не справиться. Сложности обязательно будут", – сказал Нанба.
Подробности слушайте в аудиофайле
.