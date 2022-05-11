https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/predprinimatel-rasskazal-zhdat-li-snizheniya-tsen-na-produty-v-abkhazii--1039054948.html

Предприниматель рассказал, ждать ли снижения цен на продукты в Абхазии

Предприниматель рассказал, ждать ли снижения цен на продукты в Абхазии

Ситуация в мире после начала Россией спецоперации по защите Донбасса первым делом отразилась на валютном рынке и повлекла за собой рост цен на все товары... 11.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-11T15:56+0300

2022-05-11T15:56+0300

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Предприниматель рассказал, ждать ли снижения цен на продуты в Абхазии Предприниматель рассказал, ждать ли снижения цен на продуты в Абхазии

Ситуация в мире после начала Россией спецоперации по защите Донбасса первым делом отразилась на валютном рынке и повлекла за собой рост цен на все товары. Некоторые продукты питания в Абхазии, к примеру, подорожали более чем на 100 процентов. Теперь же, когда курс иностранной валюты более или менее стабилизировался, казалось бы, должны упасть и цены на продукты. В России о некотором снижении цен на продукты заговорили уже пару недель назад. Как с этим обстоят дела в Абхазии, только ли инфляция – проблема оптовиков, снабжающих страну продовольствием, в эфире радио Sputnik рассказал коммерческий директор крупнейшей в республике оптовой компании "Премиум" Адгур Нанба.По его словам, в Абхазии продукты подорожали значительно, цифры колеблются от 30 до 60 процентов. Есть проблемы с доставкой товаров. Но есть и хорошие новости. В последние дней 10 наблюдается небольшое снижение цен на некоторые группы товаров – разница составляет 10-15 процентов. Значительную разницу на товар одной позиции в разных торговых точках Абхазии предприниматель связывает с тем, что нет механизма контроля в стране. Нанба считает, что определенную продуктовую корзину государству обязательно надо контролировать.А вот на летний сезон в связи с наплывом туристов бизнесмен смотрит без оптимизма, выражая опасения."Боимся не справиться. Сложности обязательно будут", – сказал Нанба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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