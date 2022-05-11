https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/svyatye-voiny-vystavka-pravoslavnykh-ikon-otkrylas-v-kamanskom-monastyre-1039054548.html

Святые воины: выставка православных икон открылась в Каманском монастыре

Святые воины: выставка православных икон открылась в Каманском монастыре

Выставку канонической православной иконописи в Каманском монастыре может посетить любой желающий, она продлится четыре дня. 11.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-11T16:12+0300

2022-05-11T16:12+0300

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КАМАНЫ, 11 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка канонической православной иконописи "Святые воины", посвященная Победе в Великой Отечественной войне, открылась в Каманском монастыре в среду, 11 мая.На выставке представлено около 50 работ, в которых отражены изобразительные приемы древнерусского и византийского уставного иконописания. Экспонаты выставки представлены иконописцами объединения Тамбовских художников-иконописцев "Къ Свету".По словам настоятеля Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумена Игнатия (Киут), это первое подобное мероприятие на территории Абхазии.Всем посетителям выставки, среди которых были и школьники, художник Тамбовского госуниверситета Михаил Никольский рассказал о секретах написания икон.Экспозицию дополнила и икона Божьей Матери "Избавительница", которая была изготовлена в Абхазии, но затем оказалась за пределами страны. Не так давно по инициативе игумена Игнатия она вернулась на родину.Глава Абхазской Православной церкви Отец Виссарион (Аплиаа) провел обряд освящения иконы Божьей Матери. Представленные иконы выполнены на липовых досках с использованием только натуральных материалов левкасн – левкасный грунт, сусальное золото, минеральные пигменты, стертые на желтке куриного яйца, копаловый лак с воском. Кроме икон, выставлена и живопись, связанная с духовной тематикой.Выставка, посвященная Победе в Великой Отечественной войне, организована по инициативе Министерства культуры Абхазии и Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина. Выставка в Каманском монастыре продлится четыре дня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210314/ukradennaya-khram-Pokhischennaya-v-Abkhazii-ikona-Ionna-Zlatousta-vozvraschena-v-Ilorskiy--1032010492.html

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