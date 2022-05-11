Святые воины: выставка православных икон открылась в Каманском монастыре
16:12 11.05.2022 (обновлено: 16:31 11.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка православной иконописи в Каманском монастыре
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставку канонической православной иконописи в Каманском монастыре может посетить любой желающий, она продлится четыре дня.
КАМАНЫ, 11 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка канонической православной иконописи "Святые воины", посвященная Победе в Великой Отечественной войне, открылась в Каманском монастыре в среду, 11 мая.
На выставке представлено около 50 работ, в которых отражены изобразительные приемы древнерусского и византийского уставного иконописания. Экспонаты выставки представлены иконописцами объединения Тамбовских художников-иконописцев "Къ Свету".
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка православной иконописи в Каманском монастыре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка православной иконописи в Каманском монастыре
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка православной иконописи в Каманском монастыре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка православной иконописи в Каманском монастыре
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка православной иконописи в Каманском монастыре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка православной иконописи в Каманском монастыре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка православной иконописи в Каманском монастыре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка православной иконописи в Каманском монастыре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка православной иконописи в Каманском монастыре
По словам настоятеля Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумена Игнатия (Киут), это первое подобное мероприятие на территории Абхазии.
"Гости привезли около 50 работ с изображением воинов, которые защищали Россию. К примеру, это Александр Невский, Дмитрий Донской, Сотник Лонгин. Как вы знаете, ситуация в мире нестабильная, идут войны, поэтому нужно любить и быть готовым защищать свою Родину", – подчеркнул он.
Всем посетителям выставки, среди которых были и школьники, художник Тамбовского госуниверситета Михаил Никольский рассказал о секретах написания икон.
Экспозицию дополнила и икона Божьей Матери "Избавительница", которая была изготовлена в Абхазии, но затем оказалась за пределами страны. Не так давно по инициативе игумена Игнатия она вернулась на родину.
"Мы узнали о том, что икона продается в антикварном магазине в Москве, я отправил человека, чтобы он привез ее в Абхазию. Он ее привез, этой иконе 120-130 лет", – сообщил настоятель Каманского монастыря.
© Sputnik / Томас Тхайцук Игумен Игнатий (Киут) с иконой Божьей Матери "Избавительница"
Игумен Игнатий (Киут) с иконой Божьей Матери "Избавительница"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Глава Абхазской Православной церкви Отец Виссарион (Аплиаа) провел обряд освящения иконы Божьей Матери.
Представленные иконы выполнены на липовых досках с использованием только натуральных материалов левкасн – левкасный грунт, сусальное золото, минеральные пигменты, стертые на желтке куриного яйца, копаловый лак с воском. Кроме икон, выставлена и живопись, связанная с духовной тематикой.
Выставка, посвященная Победе в Великой Отечественной войне, организована по инициативе Министерства культуры Абхазии и Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина. Выставка в Каманском монастыре продлится четыре дня.