https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/tsentralizovannaya-podacha-kisloroda-zapuschena-v-respublikanskoy-bolnitse-1039053335.html

Централизованная подача кислорода запущена в Республиканской больнице

Централизованная подача кислорода запущена в Республиканской больнице

На строительство кислородной станции было выделено более 6,5 миллиона рублей из государственного бюджета. 11.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-11T13:45+0300

2022-05-11T13:45+0300

2022-05-11T13:55+0300

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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Собственная кислородная станция заработала в Республиканской больнице, монтажные работы завершены с опережением намеченного графика, заявил "Апсныпресс" и.о. главврача медучреждения Эрик Хатхва.Кислородом обеспечиваются Республиканская больница, в том числе сухумский роддом. Медицинский газ автоматически поступает в палаты интенсивной терапии и реанимации, процедурные кабинеты, операционные и приемные отделения медучреждений. Раньше для обеспечения больницы кислородом приходилось привозить баллоны с газом, объема каждой доставки хватало всего на несколько дней.Сам кислород импортируют из России, газификатор может вмещать до трех тонн, и это эффективная и удобная альтернатива баллонам высокого давления, отмечается в сообщении. На случай внештатных ситуации предусмотрены запасы.

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сухум, новости, республиканская больница