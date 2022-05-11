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Турбаза: Тванба и Калягина о безопасности туристов в Абхазии
Турбаза: Тванба и Калягина о безопасности туристов в Абхазии
О том, как избежать несчастных случаев при отдыхе в горной Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и... 11.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-11T11:15+0300
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Турбаза: Тванба и Калягина о безопасности туристов в Абхазии
Турбаза: Тванба и Калягина о безопасности туристов в Абхазии
На этот раз в программе "Турбаза" с экспертами разговор шел о безопасности туристов.В частности, речь шла об ответственности сторон и предложениях по изменениям в законодательство в этой сфере. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Турбаза: Тванба и Калягина о безопасности туристов в Абхазии
11:15 11.05.2022 (обновлено: 11:32 11.05.2022)
О том, как избежать несчастных случаев при отдыхе в горной Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и научный сотрудник Рицинского реликтового национального парка Тимур Тванба.
На этот раз в программе "Турбаза" с экспертами разговор шел о безопасности туристов.
В частности, речь шла об ответственности сторон и предложениях по изменениям в законодательство в этой сфере.
Подробности слушайте в аудиофайле.