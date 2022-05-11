https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/turbaza-tvanba-i-kalyagina-o-bezopasnosti-turistov-v-abkhazii--1039044571.html

Турбаза: Тванба и Калягина о безопасности туристов в Абхазии

Турбаза: Тванба и Калягина о безопасности туристов в Абхазии

О том, как избежать несчастных случаев при отдыхе в горной Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и... 11.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-11T11:15+0300

2022-05-11T11:15+0300

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Турбаза: Тванба и Калягина о безопасности туристов в Абхазии Турбаза: Тванба и Калягина о безопасности туристов в Абхазии

На этот раз в программе "Турбаза" с экспертами разговор шел о безопасности туристов.В частности, речь шла об ответственности сторон и предложениях по изменениям в законодательство в этой сфере. Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, аудио