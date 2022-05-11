https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/unichtozheno-407-rayonov-sosredotocheniya-zhivoy-sily-i-voennoy-tekhniki-vsu-za-noch-1039050987.html

Уничтожено 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ за ночь

Уничтожено 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ за ночь

СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Российская артиллерия и ракетные войска поразили 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, сообщил официальный... 11.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-11T11:20+0300

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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Российская артиллерия и ракетные войска поразили 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время утреннего брифинга.Авиация России в течение ночи уничтожила 93 объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ.Российской ПВО ночью уничтожено девять украинских беспилотников – четыре в Харьковской области, три в районе Рубежного в ЛНР, один у острова Змеиный и один "Байрактар-ТБ2" в Николаевской области.

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новости, украина, россия, вооружения, армия, министерство обороны рф