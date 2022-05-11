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Уничтожено 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ за ночь
Уничтожено 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ за ночь
СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Российская артиллерия и ракетные войска поразили 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, сообщил официальный... 11.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-11T11:20+0300
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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Российская артиллерия и ракетные войска поразили 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время утреннего брифинга.Авиация России в течение ночи уничтожила 93 объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ.Российской ПВО ночью уничтожено девять украинских беспилотников – четыре в Харьковской области, три в районе Рубежного в ЛНР, один у острова Змеиный и один "Байрактар-ТБ2" в Николаевской области.
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Уничтожено 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ за ночь
11:20 11.05.2022 (обновлено: 11:25 11.05.2022) СУХУМ, 11 мая – Sputnik.
Российская артиллерия и ракетные войска поразили 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, сообщил
официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время утреннего брифинга.
"Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и 14 складов боеприпасов. В результате ударов уничтожено более 280 националистов, выведено из строя 59 единиц военной техники", – заявил Конашенков.
Авиация России в течение ночи уничтожила 93 объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ.
Российской ПВО ночью уничтожено девять украинских беспилотников – четыре в Харьковской области, три в районе Рубежного в ЛНР, один у острова Змеиный и один "Байрактар-ТБ2" в Николаевской области.