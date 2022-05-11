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В Крыму открыли памятник абхазским солдатам, павшим в боях за полуостров
В Крыму открыли памятник абхазским солдатам, павшим в боях за полуостров
Память советских воинов из Абхазии, погибших в боях за Крым, увековечили торжественным открытием памятного знака. 11.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-11T20:08+0300
2022-05-11T20:08+0300
2022-05-11T20:08+0300
крым
великая отечественная война (1941-1945)
абхазия
новости
памятники
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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. В Крыму открыли памятник абхазским солдатам, павшим в Великой Отечественной войне при обороне и освобождении полуострова, сообщает Министерство культуры Абхазии. В торжественной церемонии участвовала делегация из Абхазии, в частности, министр культуры Даур Кове, представители Минобороны Олег Аршба и Илья Гамисония, а также замглавы МИД Одиссей Бигвава.Монумент выполнен из гранита, он стал частью мемориального комплекса в Крыму. Авторы обелиска - абхазские художники Руслан Габлиа и Амиран Адлейба. Надпись на памятнике сделана на абхазском и русском языках и гласит: "Вечная память сынам Абхазии, павшим при обороне и освобождении Крыма 1941-1944".
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крым, великая отечественная война (1941-1945), абхазия, новости, памятники
В Крыму открыли памятник абхазским солдатам, павшим в боях за полуостров
Память советских воинов из Абхазии, погибших в боях за Крым, увековечили торжественным открытием памятного знака.
СУХУМ, 11 мая - Sputnik.
В Крыму открыли памятник абхазским солдатам, павшим в Великой Отечественной войне при обороне и освобождении полуострова, сообщает
Министерство культуры Абхазии.
В торжественной церемонии участвовала делегация из Абхазии, в частности, министр культуры Даур Кове, представители Минобороны Олег Аршба и Илья Гамисония, а также замглавы МИД Одиссей Бигвава.
Монумент выполнен из гранита, он стал частью мемориального комплекса в Крыму. Авторы обелиска - абхазские художники Руслан Габлиа и Амиран Адлейба.
Надпись на памятнике сделана на абхазском и русском языках и гласит: "Вечная память сынам Абхазии, павшим при обороне и освобождении Крыма 1941-1944".