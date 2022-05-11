https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/vuzy-rossii-bez-ekzamenov-primut-detey-voennykh-uchastvuyuschikh-v-spetsoperatsii-1039053800.html

Вузы России без экзаменов примут детей военных, участвующих в спецоперации

Вузы России без экзаменов примут детей военных, участвующих в спецоперации

Семьи военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных госорганов России получат дополнительную поддержку от государства. 11.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-11T14:23+0300

2022-05-11T14:23+0300

2022-05-11T14:42+0300

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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Правила приема детей военнослужащих, участвующих в российской спецоперации на Украине, начнут действовать с этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.Президент России Владимир Путин 9 мая подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов. Согласно ему, в российских вузах будут установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации.Квота распространяется на 10 процентов от общего числа бюджетных мест, которыми располагает каждый конкретный вуз. В 2021/2022 учебном году в российские университеты были зачислены более полумиллиона студентов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, вузы, высшее образование, новости