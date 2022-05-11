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Вузы России без экзаменов примут детей военных, участвующих в спецоперации
Вузы России без экзаменов примут детей военных, участвующих в спецоперации
Семьи военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных госорганов России получат дополнительную поддержку от государства. 11.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-11T14:23+0300
2022-05-11T14:23+0300
2022-05-11T14:42+0300
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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Правила приема детей военнослужащих, участвующих в российской спецоперации на Украине, начнут действовать с этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.Президент России Владимир Путин 9 мая подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов. Согласно ему, в российских вузах будут установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации.Квота распространяется на 10 процентов от общего числа бюджетных мест, которыми располагает каждый конкретный вуз. В 2021/2022 учебном году в российские университеты были зачислены более полумиллиона студентов.
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россия, вузы, высшее образование, новости
Вузы России без экзаменов примут детей военных, участвующих в спецоперации
14:23 11.05.2022 (обновлено: 14:42 11.05.2022)
Семьи военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных госорганов России получат дополнительную поддержку от государства.
СУХУМ, 11 мая – Sputnik.
Правила приема детей военнослужащих, участвующих в российской спецоперации на Украине, начнут действовать с этого года, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобрнауки РФ.
Президент России Владимир Путин 9 мая подписал указ
о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов. Согласно ему, в российских вузах будут установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации.
"Правила приема для детей военнослужащих начнут работать с предстоящего учебного года. Указ президента РФ распространяется на все российские вузы. Приемная кампания стартует не позднее 20 июня 2022 года", – говорится в сообщении министерства.
Квота распространяется на 10 процентов от общего числа бюджетных мест, которыми располагает каждый конкретный вуз.
В 2021/2022 учебном году в российские университеты были зачислены более полумиллиона студентов.