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Жемчугов о возможной судьбе COVID-19
Жемчугов о возможной судьбе COVID-19
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в России сейчас идет "скрытая" волна COVID-19. По его мнению, подъем заболеваемости... 11.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-11T12:58+0300
2022-05-11T12:58+0300
2022-05-11T12:58+0300
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Жемчугов о возможной судьбе COVID-19
Жемчугов о возможной судьбе COVID-19
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в России сейчас идет "скрытая" волна COVID-19. По его мнению, подъем заболеваемости коронавирусом в стране произошел из-за отмены ограничительных мер и снижения уровня вакцинации.Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов не согласен с такой оценкой, он считает, что есть очень незначительный рост выявленных случаев заражения коронавирусом. И это норма, так как "коллективный иммунитет заканчивается".Жемчугов отметил, что есть три варианта развития событий: в первом случае, COVID-19 будет сезонной инфекцией, во втором – он станет природно-очаговой инфекцией, найдя нового носителя, в третьем варианте COVID-19 просто исчезнет.
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подкасты коронавирус, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в России сейчас идет "скрытая" волна COVID-19. По его мнению, подъем заболеваемости коронавирусом в стране произошел из-за отмены ограничительных мер и снижения уровня вакцинации.
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов не согласен с такой оценкой, он считает, что есть очень незначительный рост выявленных случаев заражения коронавирусом. И это норма, так как "коллективный иммунитет заканчивается".
"У некоторых людей ослабевает иммунитет, и они начинают болеть новыми штаммами. Ничего нет необычного в том, что идет нарастание выявленных зараженных по анализам… С точки зрения эпидемиологии, введение локдауна не имеет смысла. Наоборот, идет скрытая вакцинация естественным путем, путем "переболевания", в том числе в латентной форме", – рассказал Владислав Жемчугов.
Жемчугов отметил, что есть три варианта развития событий: в первом случае, COVID-19 будет сезонной инфекцией, во втором – он станет природно-очаговой инфекцией, найдя нового носителя, в третьем варианте COVID-19 просто исчезнет.