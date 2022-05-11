https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/zhemchugov-o-vozmozhnoy-sudbe-covid-19--1039042852.html

Жемчугов о возможной судьбе COVID-19

Жемчугов о возможной судьбе COVID-19

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в России сейчас идет "скрытая" волна COVID-19. По его мнению, подъем заболеваемости... 11.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-11T12:58+0300

2022-05-11T12:58+0300

2022-05-11T12:58+0300

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Жемчугов о возможной судьбе COVID-19 Жемчугов о возможной судьбе COVID-19

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в России сейчас идет "скрытая" волна COVID-19. По его мнению, подъем заболеваемости коронавирусом в стране произошел из-за отмены ограничительных мер и снижения уровня вакцинации.Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов не согласен с такой оценкой, он считает, что есть очень незначительный рост выявленных случаев заражения коронавирусом. И это норма, так как "коллективный иммунитет заканчивается".Жемчугов отметил, что есть три варианта развития событий: в первом случае, COVID-19 будет сезонной инфекцией, во втором – он станет природно-очаговой инфекцией, найдя нового носителя, в третьем варианте COVID-19 просто исчезнет.

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