Забытая роскошь: железнодорожная станция "Мысра"

В советское время это был один из курортных центров Абхазии. Отсюда гости республики могли попасть в поселок Золотой берег, который славился на весь Союз. Здесь же, в Мюссере, расположились дачи двух лидеров СССР – Иосифа Сталина и Михаила Горбачева.Сама станция была открыта в 1944 году, именно в тот период, когда на территории Абхазии массово строились железнодорожные станций и вокзалы.Изначально станция называлась Мюссора. Но в 1951 году ее переименовали в Мусери, а позже – в Мюссеру. После Отечественной войны народа Абхазии станция на абхазский лад стала называться Мысра.После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов здание вокзала пришло в упадок.
Мысра – железнодорожный разъезд "Абхазской железной дороги", станция расположена в Гудаутском районе, в поселке Мюссера.
В советское время это был один из курортных центров Абхазии. Отсюда гости республики могли попасть в поселок Золотой берег, который славился на весь Союз. Здесь же, в Мюссере, расположились дачи двух лидеров СССР – Иосифа Сталина и Михаила Горбачева.
Сама станция была открыта в 1944 году, именно в тот период, когда на территории Абхазии массово строились железнодорожные станций и вокзалы.
Изначально станция называлась Мюссора. Но в 1951 году ее переименовали в Мусери, а позже – в Мюссеру. После Отечественной войны народа Абхазии станция на абхазский лад стала называться Мысра.
После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов здание вокзала пришло в упадок.