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Забытая роскошь: железнодорожная станция "Мысра"
Забытая роскошь: железнодорожная станция "Мысра"
Мысра – железнодорожный разъезд "Абхазской железной дороги", станция расположена в Гудаутском районе, в поселке Мюссера. 12.05.2022, Sputnik Абхазия
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В советское время это был один из курортных центров Абхазии. Отсюда гости республики могли попасть в поселок Золотой берег, который славился на весь Союз. Здесь же, в Мюссере, расположились дачи двух лидеров СССР – Иосифа Сталина и Михаила Горбачева.Сама станция была открыта в 1944 году, именно в тот период, когда на территории Абхазии массово строились железнодорожные станций и вокзалы.Изначально станция называлась Мюссора. Но в 1951 году ее переименовали в Мусери, а позже – в Мюссеру. После Отечественной войны народа Абхазии станция на абхазский лад стала называться Мысра.После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов здание вокзала пришло в упадок.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия

Забытая роскошь: железнодорожная станция "Мысра"

13:15 12.05.2022 (обновлено: 13:21 12.05.2022)
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Мысра – железнодорожный разъезд "Абхазской железной дороги", станция расположена в Гудаутском районе, в поселке Мюссера.
В советское время это был один из курортных центров Абхазии. Отсюда гости республики могли попасть в поселок Золотой берег, который славился на весь Союз. Здесь же, в Мюссере, расположились дачи двух лидеров СССР – Иосифа Сталина и Михаила Горбачева.
Сама станция была открыта в 1944 году, именно в тот период, когда на территории Абхазии массово строились железнодорожные станций и вокзалы.
Изначально станция называлась Мюссора. Но в 1951 году ее переименовали в Мусери, а позже – в Мюссеру. После Отечественной войны народа Абхазии станция на абхазский лад стала называться Мысра.
После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов здание вокзала пришло в упадок.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вокзал "Мысра" был открыт в 1944 году.

Вокзал &quot;Мысра&quot; был открыт в 1944 году. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вокзал "Мысра" был открыт в 1944 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Изначально станция называлась "Мюссора".

Изначально станция называлась &quot;Мюссора&quot;. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Изначально станция называлась "Мюссора".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Лишь в 1990-е годы она получила современное название "Мысра".

Лишь в 1990-е годы она получила современное название &quot;Мысра&quot;. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лишь в 1990-е годы она получила современное название "Мысра".

© Sputnik / Томас Тхайцук

В советское время поселок Мысра был одним из курортных центров Абхазии.

В советское время поселок Мысра был одним из курортных центров Абхазии. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В советское время поселок Мысра был одним из курортных центров Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

И потому железнодорожная станция в нем была необходима.

И потому железнодорожная станция в нем была необходима. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

И потому железнодорожная станция в нем была необходима.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание вокзала небольшое, но очень изящное.

Здание вокзала небольшое, но очень изящное. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание вокзала небольшое, но очень изящное.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Колонны с изящной лепниной, арки и балюстрады придают зданию вид классического дворца.

Колонны с изящной лепниной, арки и балюстрады придают зданию вид классического дворца. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Колонны с изящной лепниной, арки и балюстрады придают зданию вид классического дворца.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Однако вся эта роскошь советского периода пришла в упадок после Отечественной войны народа Абхазии.

Однако вся эта роскошь советского периода пришла в упадок после Отечественной войны народа Абхазии. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Однако вся эта роскошь советского периода пришла в упадок после Отечественной войны народа Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Крыша здания течет, из-за чего портятся стены и уникальный лепной декор.

Крыша здания течет, из-за чего портятся стены и уникальный лепной декор. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Крыша здания течет, из-за чего портятся стены и уникальный лепной декор.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание заброшенного вокзала окружила буйная растительность.

Здание заброшенного вокзала окружила буйная растительность. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание заброшенного вокзала окружила буйная растительность.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На станции теперь уже не останавливаются пассажирские поезда.

На станции теперь уже не останавливаются пассажирские поезда. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

На станции теперь уже не останавливаются пассажирские поезда.

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