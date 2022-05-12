https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/1036222740.html

Забытая роскошь: железнодорожная станция "Мысра"

Забытая роскошь: железнодорожная станция "Мысра"

Мысра – железнодорожный разъезд "Абхазской железной дороги", станция расположена в Гудаутском районе, в поселке Мюссера. 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T13:15+0300

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В советское время это был один из курортных центров Абхазии. Отсюда гости республики могли попасть в поселок Золотой берег, который славился на весь Союз. Здесь же, в Мюссере, расположились дачи двух лидеров СССР – Иосифа Сталина и Михаила Горбачева.Сама станция была открыта в 1944 году, именно в тот период, когда на территории Абхазии массово строились железнодорожные станций и вокзалы.Изначально станция называлась Мюссора. Но в 1951 году ее переименовали в Мусери, а позже – в Мюссеру. После Отечественной войны народа Абхазии станция на абхазский лад стала называться Мысра.После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов здание вокзала пришло в упадок.

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фото, фото , мультимедиа, абхазия