https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/glavnyy-chetverg-agrba-ob-oblike-gagry-i-o-probleme-nezakonnykh-postroek-v-rayone--1039072112.html
Главный четверг: Агрба об облике Гагры и о проблеме незаконных построек в районе
Главный четверг: Агрба об облике Гагры и о проблеме незаконных построек в районе
О сносе торговых павильонов в центре Гагры, облике курортного города, как сделать его максимально удобным и презентабельным, в эфире радио Sputnik рассказал... 12.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-12T17:45+0300
2022-05-12T17:45+0300
2022-05-12T17:45+0300
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Главный четверг: Агрба об облике Гагры и о проблеме незаконных построек в районе
Главный четверг: Агрба об облике Гагры и о проблеме незаконных построек в районе
Говоря о демонтаже торговых павильонов, портящих облик города, Астан Агрба отметил, что всем предлагается альтернатива в специальных отведенных местах."Администрация района определяет в городе, в районе места, где можно заниматься сезонной торговлей, такие места у нас определены, и на территории этих мест мы предоставляем им площади. Ничего взамен не предложив, мы действий не предпринимаем. Доходы от них незначительные, но для предпринимателей подспорье серьезное", – отметил Агрба.Глава Гагрского районного Собрания сказал, чтобы решить проблему с незаконными застройками, необходим генеральный план развития города."Если бы были кодексы и нормативные акты, то мы бы ссылались на них и были бы документально подтвержденные места под застройку, места, где можно торговать", – отметил Агрба.Собеседник Sputnik также рассказал о существующей проблеме с кадрами в сфере предоставления услуг и привлечения трудовых мигрантов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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главный четверг, аудио
Главный четверг: Агрба об облике Гагры и о проблеме незаконных построек в районе
О сносе торговых павильонов в центре Гагры, облике курортного города, как сделать его максимально удобным и презентабельным, в эфире радио Sputnik рассказал глава Гагрского районного Собрания Астан Агрба.
Говоря о демонтаже торговых павильонов, портящих облик города, Астан Агрба отметил, что всем предлагается альтернатива в специальных отведенных местах.
"Администрация района определяет в городе, в районе места, где можно заниматься сезонной торговлей, такие места у нас определены, и на территории этих мест мы предоставляем им площади. Ничего взамен не предложив, мы действий не предпринимаем. Доходы от них незначительные, но для предпринимателей подспорье серьезное", – отметил Агрба.
Глава Гагрского районного Собрания сказал, чтобы решить проблему с незаконными застройками, необходим генеральный план развития города.
"Если бы были кодексы и нормативные акты, то мы бы ссылались на них и были бы документально подтвержденные места под застройку, места, где можно торговать", – отметил Агрба.
Собеседник Sputnik также рассказал о существующей проблеме с кадрами в сфере предоставления услуг и привлечения трудовых мигрантов.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.