https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/kishmariya-rasskazal-o-rabote-kart-visa-i-mastercard-v-abkhazii-1039079529.html

Кишмария рассказал о работе карт Visa и Mastercard в Абхазии

Кишмария рассказал о работе карт Visa и Mastercard в Абхазии

В рамках западных санкций международные платежные системы Visa и Mastercard заявили об уходе с российского рынка, карты этих платежных систем, выпущенные в... 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T22:10+0300

2022-05-12T22:10+0300

2022-05-12T22:10+0300

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0c/1039079295_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_13583a3d3009f37635f1489ba6e95e16.jpg

В апреле держатели карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, столкнулись со сбоями в обслуживании на территории Абхазии.Инал Кишмария, исполнительный директор национальной платежной системы "Апра", в интервью радио Sputnik заявил, что на сегодняшний день эти карты в Абхазии к оплате принимаются, системных проблем для их использования нет.Держателям карт доступны все операции - и оплата товаров и снятие наличных в банкоматах. Ограничения, которые могут накладываться на такие операции, определяются не абхазской стороной, а банком, выпустившим карту. Исходя из сложившейся ситуации, Кишмария посоветовал жителям республики и отдыхающим пользоваться картами "Мир", так как эти карты будут обслуживаться всегда благодаря прямым взаимоотношениям между Абхазией и Россией.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, видео