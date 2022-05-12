https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/kishmariya-rasskazal-o-rabote-kart-visa-i-mastercard-v-abkhazii-1039079529.html
Кишмария рассказал о работе карт Visa и Mastercard в Абхазии
Кишмария рассказал о работе карт Visa и Mastercard в Абхазии
В рамках западных санкций международные платежные системы Visa и Mastercard заявили об уходе с российского рынка, карты этих платежных систем, выпущенные в... 12.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-12T22:10+0300
2022-05-12T22:10+0300
2022-05-12T22:10+0300
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В апреле держатели карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, столкнулись со сбоями в обслуживании на территории Абхазии.Инал Кишмария, исполнительный директор национальной платежной системы "Апра", в интервью радио Sputnik заявил, что на сегодняшний день эти карты в Абхазии к оплате принимаются, системных проблем для их использования нет.Держателям карт доступны все операции - и оплата товаров и снятие наличных в банкоматах. Ограничения, которые могут накладываться на такие операции, определяются не абхазской стороной, а банком, выпустившим карту. Исходя из сложившейся ситуации, Кишмария посоветовал жителям республики и отдыхающим пользоваться картами "Мир", так как эти карты будут обслуживаться всегда благодаря прямым взаимоотношениям между Абхазией и Россией.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео
Кишмария рассказал о работе карт Visa и Mastercard в Абхазии
В рамках западных санкций международные платежные системы Visa и Mastercard заявили об уходе с российского рынка, карты этих платежных систем, выпущенные в России, не работают за пределами страны.
В апреле держатели карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, столкнулись со сбоями в обслуживании на территории Абхазии.
Инал Кишмария, исполнительный директор национальной платежной системы "Апра", в интервью радио Sputnik заявил, что на сегодняшний день эти карты в Абхазии к оплате принимаются, системных проблем для их использования нет.
Держателям карт доступны все операции - и оплата товаров и снятие наличных в банкоматах. Ограничения, которые могут накладываться на такие операции, определяются не абхазской стороной, а банком, выпустившим карту.
Исходя из сложившейся ситуации, Кишмария посоветовал жителям республики и отдыхающим пользоваться картами "Мир", так как эти карты будут обслуживаться всегда благодаря прямым взаимоотношениям между Абхазией и Россией.