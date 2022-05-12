https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/medvedev-zayavil-chto-postavki-oruzhiya-na-ukrainu-povyshayut-risk-yadernoy-voyny-1039076626.html
Медведев заявил, что поставки оружия на Украину повышают риск ядерной войны
Медведев заявил, что поставки оружия на Украину повышают риск ядерной войны
Российская сторона не раз указывала на то, что поставки американского и европейского вооружения совершаются с целью затягивания конфликта на Украине, а не его... 12.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-12T19:41+0300
2022-05-12T19:41+0300
2022-05-12T19:41+0300
дмитрий медведев
россия
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/11/1038161936_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_ac9cbe90d4d1ee3ded24fcefa31c465b.jpg
СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что накачивание Украины западным оружием в конечном итоге может вылиться в полноценную ядерную войну. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. А открытый конфликт между сторонами может перерасти в полноценную ядерную войну, что будет "катастрофическим для всех сценарием".Ситуацию на Украине Медведев назвал "развязанной западными странами proxy war с Россией", то есть, опосредованной войной, в которой стороны пытаются добиться собственных целей, прикрываясь конфликтом на территории третьей страны.Напоследок зампредседателя Совбеза России посоветовал "не врать себе и другим" и думать о возможных последствиях своих действий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/nam-ochen-nato-chto-budet-esli-shvedy-i-finny-vstupyat-v-alyans-1039043443.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/11/1038161936_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_45536b1c073697eb59655b0edc1e83a8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дмитрий медведев, россия, украина, новости
Медведев заявил, что поставки оружия на Украину повышают риск ядерной войны
Российская сторона не раз указывала на то, что поставки американского и европейского вооружения совершаются с целью затягивания конфликта на Украине, а не его разрешения.
СУХУМ, 12 мая - Sputnik.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что накачивание Украины западным оружием в конечном итоге может вылиться в полноценную ядерную войну. Об этом политик написал
в своем Telegram-канале.
Медведев пояснил, что поставки вооружений Киеву из стран НАТО, отправка наемников и проведение учений повышают вероятность прямого столкновения между Россией и Североатлантическим альянсом.
А открытый конфликт между сторонами может перерасти в полноценную ядерную войну, что будет "катастрофическим для всех сценарием".
Ситуацию на Украине Медведев назвал "развязанной западными странами proxy war с Россией", то есть, опосредованной войной, в которой стороны пытаются добиться собственных целей, прикрываясь конфликтом на территории третьей страны.
Напоследок зампредседателя Совбеза России посоветовал "не врать себе и другим" и думать о возможных последствиях своих действий.