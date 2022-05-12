https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/medvedev-zayavil-chto-postavki-oruzhiya-na-ukrainu-povyshayut-risk-yadernoy-voyny-1039076626.html

Медведев заявил, что поставки оружия на Украину повышают риск ядерной войны

Медведев заявил, что поставки оружия на Украину повышают риск ядерной войны

Российская сторона не раз указывала на то, что поставки американского и европейского вооружения совершаются с целью затягивания конфликта на Украине, а не его... 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T19:41+0300

2022-05-12T19:41+0300

2022-05-12T19:41+0300

дмитрий медведев

россия

украина

новости

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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что накачивание Украины западным оружием в конечном итоге может вылиться в полноценную ядерную войну. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. А открытый конфликт между сторонами может перерасти в полноценную ядерную войну, что будет "катастрофическим для всех сценарием".Ситуацию на Украине Медведев назвал "развязанной западными странами proxy war с Россией", то есть, опосредованной войной, в которой стороны пытаются добиться собственных целей, прикрываясь конфликтом на территории третьей страны.Напоследок зампредседателя Совбеза России посоветовал "не врать себе и другим" и думать о возможных последствиях своих действий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/nam-ochen-nato-chto-budet-esli-shvedy-i-finny-vstupyat-v-alyans-1039043443.html

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дмитрий медведев, россия, украина, новости