Поэт и его друзья: Баграту Шинкуба 105 лет

Баграт Шинкуба ушел из жизни 25 февраля 2004 года в возрасте 86 лет. Прожив долгую и яркую жизнь, он внес неоценимый вклад не только в абхазскую литературу, но и в становление абхазской государственности.Он выступал за свободу и независимость народа Абхазии еще в советские времена, стоял у истоков национально-освободительного движения. Кроме того, Баграт Шинкуба поднял абхазскую литературу на новый уровень, его монументальный исторический роман "Последний из ушедших", поднимающий проблемы и чаяния малых народов, был переведен на 22 языка мира.В фотоленте Sputnik уникальные архивные фотографии, на которых изображен Баграт Шинкуба со своими именитыми коллегами: Александром Твардовским, Константином Симоновым, Расулом Гамзатовым, Михаилом Шолоховым.
12 мая в Абхазии отмечается 105-летие со дня рождения Народного поэта Абхазии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи Баграта Шинкуба.
Баграт Шинкуба ушел из жизни 25 февраля 2004 года в возрасте 86 лет. Прожив долгую и яркую жизнь, он внес неоценимый вклад не только в абхазскую литературу, но и в становление абхазской государственности.
Он выступал за свободу и независимость народа Абхазии еще в советские времена, стоял у истоков национально-освободительного движения. Кроме того, Баграт Шинкуба поднял абхазскую литературу на новый уровень, его монументальный исторический роман "Последний из ушедших", поднимающий проблемы и чаяния малых народов, был переведен на 22 языка мира.
В фотоленте Sputnik уникальные архивные фотографии, на которых изображен Баграт Шинкуба со своими именитыми коллегами: Александром Твардовским, Константином Симоновым, Расулом Гамзатовым, Михаилом Шолоховым.