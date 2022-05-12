https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/poet-i-ego-druzya-bagratu-shinkuba-105-let-1039072514.html

Поэт и его друзья: Баграту Шинкуба 105 лет

Поэт и его друзья: Баграту Шинкуба 105 лет

12 мая в Абхазии отмечается 105-летие со дня рождения Народного поэта Абхазии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи Баграта Шинкуба. 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T17:35+0300

2022-05-12T17:35+0300

2022-05-12T17:35+0300

в абхазии

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баграт шинкуба

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Баграт Шинкуба ушел из жизни 25 февраля 2004 года в возрасте 86 лет. Прожив долгую и яркую жизнь, он внес неоценимый вклад не только в абхазскую литературу, но и в становление абхазской государственности.Он выступал за свободу и независимость народа Абхазии еще в советские времена, стоял у истоков национально-освободительного движения. Кроме того, Баграт Шинкуба поднял абхазскую литературу на новый уровень, его монументальный исторический роман "Последний из ушедших", поднимающий проблемы и чаяния малых народов, был переведен на 22 языка мира.В фотоленте Sputnik уникальные архивные фотографии, на которых изображен Баграт Шинкуба со своими именитыми коллегами: Александром Твардовским, Константином Симоновым, Расулом Гамзатовым, Михаилом Шолоховым.

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фото , мультимедиа, баграт шинкуба, фото