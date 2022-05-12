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https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/poet-i-ego-druzya-bagratu-shinkuba-105-let-1039072514.html
Поэт и его друзья: Баграту Шинкуба 105 лет
Поэт и его друзья: Баграту Шинкуба 105 лет
12 мая в Абхазии отмечается 105-летие со дня рождения Народного поэта Абхазии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи Баграта Шинкуба. 12.05.2022, Sputnik Абхазия
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Баграт Шинкуба ушел из жизни 25 февраля 2004 года в возрасте 86 лет. Прожив долгую и яркую жизнь, он внес неоценимый вклад не только в абхазскую литературу, но и в становление абхазской государственности.Он выступал за свободу и независимость народа Абхазии еще в советские времена, стоял у истоков национально-освободительного движения. Кроме того, Баграт Шинкуба поднял абхазскую литературу на новый уровень, его монументальный исторический роман "Последний из ушедших", поднимающий проблемы и чаяния малых народов, был переведен на 22 языка мира.В фотоленте Sputnik уникальные архивные фотографии, на которых изображен Баграт Шинкуба со своими именитыми коллегами: Александром Твардовским, Константином Симоновым, Расулом Гамзатовым, Михаилом Шолоховым.
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фото , мультимедиа, баграт шинкуба, фото

Поэт и его друзья: Баграту Шинкуба 105 лет

17:35 12.05.2022
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12 мая в Абхазии отмечается 105-летие со дня рождения Народного поэта Абхазии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи Баграта Шинкуба.
Баграт Шинкуба ушел из жизни 25 февраля 2004 года в возрасте 86 лет. Прожив долгую и яркую жизнь, он внес неоценимый вклад не только в абхазскую литературу, но и в становление абхазской государственности.
Он выступал за свободу и независимость народа Абхазии еще в советские времена, стоял у истоков национально-освободительного движения. Кроме того, Баграт Шинкуба поднял абхазскую литературу на новый уровень, его монументальный исторический роман "Последний из ушедших", поднимающий проблемы и чаяния малых народов, был переведен на 22 языка мира.
В фотоленте Sputnik уникальные архивные фотографии, на которых изображен Баграт Шинкуба со своими именитыми коллегами: Александром Твардовским, Константином Симоновым, Расулом Гамзатовым, Михаилом Шолоховым.
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба во дворе своего дома в селе Члоу под многолетним платаном.

Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба во дворе своего дома в селе Члоу под многолетним платаном. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба во дворе своего дома в селе Члоу под многолетним платаном.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба (крайний справа) во время учебы в средней школе села Джгерда.

Баграт Шинкуба (крайний справа) во время учебы в средней школе села Джгерда. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба (крайний справа) во время учебы в средней школе села Джгерда.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба и чилийский поэт Пабло Неруда, 1957 год.

Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба и чилийский поэт Пабло Неруда, 1957 год. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба и чилийский поэт Пабло Неруда, 1957 год.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

С февраля 1958 по апрель 1979 года Баграт Шинкуба был председателем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.

С февраля 1958 по апрель 1979 года Баграт Шинкуба был председателем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

С февраля 1958 по апрель 1979 года Баграт Шинкуба был председателем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба с Никитой Хрущевым и Фиделем Кастро в селе Дурипш Гудаутского района.

Баграт Шинкуба с Никитой Хрущевым и Фиделем Кастро в селе Дурипш Гудаутского района. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба с Никитой Хрущевым и Фиделем Кастро в селе Дурипш Гудаутского района.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Слева направо: Александр Твардовский, Константин Симонов и Баграт Шинкуба в поселке Агудзера.

Слева направо: Александр Твардовский, Константин Симонов и Баграт Шинкуба в поселке Агудзера. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Слева направо: Александр Твардовский, Константин Симонов и Баграт Шинкуба в поселке Агудзера.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба в кругу члоуских долгожителей.

Баграт Шинкуба в кругу члоуских долгожителей. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба в кругу члоуских долгожителей.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Народные депутаты СССР: Владислав Ардзинба, Алексей Гогуа, Баграт Шинкуба и Руслан Аршба.

Народные депутаты СССР: Владислав Ардзинба, Алексей Гогуа, Баграт Шинкуба и Руслан Аршба. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Народные депутаты СССР: Владислав Ардзинба, Алексей Гогуа, Баграт Шинкуба и Руслан Аршба.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Основоположник абхазской письменной литературы Дмитрий Гулиа и Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба, 50-е годы.

Основоположник абхазской письменной литературы Дмитрий Гулиа и Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба, 50-е годы. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Основоположник абхазской письменной литературы Дмитрий Гулиа и Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба, 50-е годы.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба у дома Гете в Веймаре, Германия, в 1986 году.

Баграт Шинкуба у дома Гете в Веймаре, Германия, в 1986 году. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба у дома Гете в Веймаре, Германия, в 1986 году.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба с Расулом Гамзатовым, 80-е годы.

Баграт Шинкуба с Расулом Гамзатовым, 80-е годы. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба с Расулом Гамзатовым, 80-е годы.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба, куря неизменную трубку, демонстрирует Константину Симонову, как правильно пропалывать картофельные грядки.

Баграт Шинкуба, куря неизменную трубку, демонстрирует Константину Симонову, как правильно пропалывать картофельные грядки. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба, куря неизменную трубку, демонстрирует Константину Симонову, как правильно пропалывать картофельные грядки.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Народный поэт Абхазии с писателем Михаилом Шолоховым, его супругой и председателем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР Валерьяном Кобахия.

Народный поэт Абхазии с писателем Михаилом Шолоховым, его супругой и председателем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР Валерьяном Кобахия. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Народный поэт Абхазии с писателем Михаилом Шолоховым, его супругой и председателем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР Валерьяном Кобахия.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

На фото рассеченный камень, давший название одноименному эпическому роману Баграта Шинкуба.

На фото рассеченный камень, давший название одноименному эпическому роману Баграта Шинкуба. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

На фото рассеченный камень, давший название одноименному эпическому роману Баграта Шинкуба.

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