https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/posrednik-dzhopua-o-vaktsinatsii-zhivotnykh-lechenii-pchel-i-kadrakh-abkhazskoy-veterinarii--1039055200.html

Посредник: Джопуа о вакцинации животных, лечении пчел и кадрах абхазской ветеринарии

Посредник: Джопуа о вакцинации животных, лечении пчел и кадрах абхазской ветеринарии

Руководитель ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа в эфире радио Sputnik рассказал о работе ведомства, профилактике заболеваний животных и проблемах... 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T10:01+0300

2022-05-12T10:01+0300

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Посредник: Джопуа о вакцинации животных, лечении пчел и кадрах абхазской ветеринарии Посредник: Джопуа о вакцинации животных, лечении пчел и кадрах абхазской ветеринарии

В настоящее время проводится плановая вакцинация домашних животных. Однако население Абхазии не активно подключается к этой важной работе, сетует главный ветеринар республики. Краснодарские коллеги согласились помочь в исследовании причины гибели абхазских пчел. В Абхазии большая проблема с кадрами ветеринаров. Если проблему не решить, то скоро страна останется без специалистов. К примеру, в Гудауте ветврачу 81 год, а преемника у него нет. Подробнее обо всем этом слушайте в аудиофайле.

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подкасты, посредник, абхазия, ветеринарные службы, аудио