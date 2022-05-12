https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/takie-obstoyatelstva-o-vystavke-svyatye-voiny-i-ob-osobennostyakh-ikonopisi--1039063328.html
Такие обстоятельства: о выставке "Святые воины" и об особенностях иконописи
Такие обстоятельства: о выставке "Святые воины" и об особенностях иконописи
Директор департамента международных связей ТГУ имени Державина, профессор Ирина Безукладова и художник-иконописец, профессор ТГУ Михаил Никольский в эфире... 12.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-12T13:54+0300
2022-05-12T13:54+0300
2022-05-12T13:54+0300
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такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: Безукладова и Никольский о выставке "Святые воины"
Такие обстоятельства: Безукладова и Никольский о выставке "Святые воины"
В Каманском монастыре состоялось открытие выставки канонической православной иконописи "Святые воины". Выставка организована по инициативе Министерства культуры Абхазии и Тамбовского государственного университета имени Державина. Экспозиция посвящается Дню Победы в Великой Отечественной войне. А работы выполнены иконописцами объединения Тамбовских художников-иконописцев "Къ Свету".Художник-иконописец, профессор ТГУ Михаил Никольский в эфире радио рассказал, почему выставку решили организовать именно в Каманском монастыре."Территория Каманского монастыря была интересной, потому как нам удалось показать выставку как ее делали еще в 19 веке. Какие-то святыни, предметы, связанные с иконописью, альбомы, то есть территория дала возможность полного погружения в ту среду, которая сформировала пространство выставочного зала", – сказал Никольский.Иконописец рассказал об особенностях иконописи, кто может писать иконы."Икона – больше книга, чем картина, ее надо уметь читать. Сделана икона особой техникой, техникой плави, когда тончайшие слои лессировано накладывают один на другой и получается эффект внутреннего свечения, когда сам святой является источником света, это ситуация, когда надо видеть, поэтому всем надо побывать на этой выставке", – отметил Никольский.Директор Департамента международных связей тамбовского государственного университета имени Державина, профессор Ирина Безукладова рассказала, как зародилась выставка "Святые воины", о связях Тамбова с Сухумом, а также о дальнейших совместных планах.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: о выставке "Святые воины" и об особенностях иконописи
Директор департамента международных связей ТГУ имени Державина, профессор Ирина Безукладова и художник-иконописец, профессор ТГУ Михаил Никольский в эфире радио Sputnik рассказали об особенностях иконописи и выставке в Каманах.
В Каманском монастыре состоялось открытие выставки канонической православной иконописи "Святые воины". Выставка организована по инициативе Министерства культуры Абхазии и Тамбовского государственного университета имени Державина. Экспозиция посвящается Дню Победы в Великой Отечественной войне. А работы выполнены иконописцами объединения Тамбовских художников-иконописцев "Къ Свету".
Художник-иконописец, профессор ТГУ Михаил Никольский в эфире радио рассказал, почему выставку решили организовать именно в Каманском монастыре.
"Территория Каманского монастыря была интересной, потому как нам удалось показать выставку как ее делали еще в 19 веке. Какие-то святыни, предметы, связанные с иконописью, альбомы, то есть территория дала возможность полного погружения в ту среду, которая сформировала пространство выставочного зала", – сказал Никольский.
Иконописец рассказал об особенностях иконописи, кто может писать иконы.
"Икона – больше книга, чем картина, ее надо уметь читать. Сделана икона особой техникой, техникой плави, когда тончайшие слои лессировано накладывают один на другой и получается эффект внутреннего свечения, когда сам святой является источником света, это ситуация, когда надо видеть, поэтому всем надо побывать на этой выставке", – отметил Никольский.
Директор Департамента международных связей тамбовского государственного университета имени Державина, профессор Ирина Безукладова рассказала, как зародилась выставка "Святые воины", о связях Тамбова с Сухумом, а также о дальнейших совместных планах.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.