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Кишмария рассказал об обслуживании карт российских банков в Абхазии

Кишмария рассказал об обслуживании карт российских банков в Абхазии

Держатели международных платежных систем карт Visa и Mastercard российских банков в апреле столкнулись со сбоями в обслуживании в Абхазии. Как работают карты... 13.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-13T10:55+0300

2022-05-13T10:55+0300

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Кишмария рассказал об обслуживании карт российских банков в Абхазии Кишмария рассказал об обслуживании карт российских банков в Абхазии

С 10 марта компании Visa и Mastercard приостановили работу в России, карты этих платежных систем не работают на зарубежных интернет-сайтах и сервисах, расплатиться ими можно только внутри страны.Еще в марте Банк Абхазии порекомендовал гражданам и гостям страны пользоваться картами "АПРА" и картами платежной системы "Мир". Что делать тем, у кого уже есть счета на картах Mastercard и Visa? Был сбой в работе карт российских банков в Абхазии. Проблему в апреле устранили, позже карты заработали, но что происходит сейчас? Изменится ли комиссия при снятии денег? Об этом рассказал в эфире радио Sputnik исполнительный директор Абхазской платежно-расчетной ассоциации Инал Кишмария."На сегодняшний день карты международных платежных систем принимаются в Абхазии. Они работают так же, как и карты "Мир", "АПРА". На сегодняшний день системно никаких ограничений нет при снятии денежных средств в банкоматах и оплате в pos–терминалах. Тем не менее, исходя из сложившейся ситуации, платежная система, как и было заявлено ранее, рекомендует использовать на территории республики карты платежной системы "АПРА" и "Мир", – сказал Кишмария.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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