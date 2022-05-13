https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/kontrabandu-stoimostyu-bolee-100-tysyach-rubley-obnaruzhili-v-poezde-moskva-sukhum-1039084944.html

Контрабанду стоимостью более 100 тысяч рублей обнаружили в поезде Москва-Сухум

Контрабанду стоимостью более 100 тысяч рублей обнаружили в поезде Москва-Сухум

В ручной клади женщины, следовавшей из Абхазии в Россию, обнаружили большое количество упаковок косметологических препаратов и медикаментов. 13.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-13T12:36+0300

2022-05-13T12:36+0300

2022-05-13T12:50+0300

в абхазии

новости

таможня

абхазия

контрабанда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0d/1039084083_0:66:1365:834_1920x0_80_0_0_dbe2c2b9e6c31347f3606fa6e9aa163f.jpg

СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Незадекларированный груз был обнаружен сотрудниками управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Абхазии в вагоне поезда Москва-Сухум, сообщает пресс-служба ведомства.Поезд следовал из Абхазии, контрабанду через границу пыталась провезти в ручной клади российская гражданка. Материалы по данному административному нарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, таможня, абхазия, контрабанда