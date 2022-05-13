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Контрабанду стоимостью более 100 тысяч рублей обнаружили в поезде Москва-Сухум
Контрабанду стоимостью более 100 тысяч рублей обнаружили в поезде Москва-Сухум
В ручной клади женщины, следовавшей из Абхазии в Россию, обнаружили большое количество упаковок косметологических препаратов и медикаментов. 13.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-13T12:36+0300
2022-05-13T12:36+0300
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Незадекларированный груз был обнаружен сотрудниками управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Абхазии в вагоне поезда Москва-Сухум, сообщает пресс-служба ведомства.Поезд следовал из Абхазии, контрабанду через границу пыталась провезти в ручной клади российская гражданка. Материалы по данному административному нарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.
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новости, таможня, абхазия, контрабанда
Контрабанду стоимостью более 100 тысяч рублей обнаружили в поезде Москва-Сухум
12:36 13.05.2022 (обновлено: 12:50 13.05.2022)
В ручной клади женщины, следовавшей из Абхазии в Россию, обнаружили большое количество упаковок косметологических препаратов и медикаментов.
СУХУМ, 13 мая – Sputnik
. Незадекларированный груз был обнаружен сотрудниками управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Абхазии в вагоне поезда Москва-Сухум, сообщает
пресс-служба ведомства.
В результате досмотра таможенники обнаружили и изъяли косметологические инъекции для лица и лекарственные препараты стоимостью 100 880 рублей.
Поезд следовал из Абхазии, контрабанду через границу пыталась провезти в ручной клади российская гражданка.
Материалы по данному административному нарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.