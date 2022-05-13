https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/leon-bartsits-stal-laureatom-premii-goryachee-serdtse-1039081191.html
Леон Барциц стал лауреатом премии "Горячее сердце"
Леон Барциц стал лауреатом премии "Горячее сердце"
Цель "Горячего сердца" – выражение признательности молодым людям, совершившим героические и преодолевшим трудные жизненные ситуации. 13.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-13T10:14+0300
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Участник платформы "Будущее Абхазии" Леон Барциц стал лауреатом премии "Горячее сердце", сообщает медиацентр МИД республики.Летом 2021 года семнадцатилетний Леон Барциц, отдыхая на пляже в селе Бамбора в Гудауте, услышал крики о помощи. Примерно в 50-60 метрах от берега тонул катамаран, за который из последних сил держались шестеро человек: трое мужчин, две девушки и ребенок примерно шести лет.Леон, подплыв к утопающим на доске для серфинга, помог выбраться ребенку и его матери, которая, держась за доску, доплыла до берега. Остальных из воды вытащили подоспевшие местные жители.Подвиг Леона Барциц не остался незамеченным, его мужество отметил президент республики Аслан Бжания, оказавший юноше содействие в поступлении в московский Финансовый университет при правительстве России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210722/Prezident-Abkhazii-poblagodaril-yunoshu-spasshego-turistov-v-more-Leona-Bartsits-1032889341.html
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Леон Барциц стал лауреатом премии "Горячее сердце"
10:14 13.05.2022 (обновлено: 10:37 13.05.2022)
Цель "Горячего сердца" – выражение признательности молодым людям, совершившим героические и преодолевшим трудные жизненные ситуации.
СУХУМ, 13 мая – Sputnik.
Участник платформы "Будущее Абхазии" Леон Барциц стал лауреатом премии "Горячее сердце", сообщает
медиацентр МИД республики.
Молодой человек удостоился награды за то, что спас женщину и ребенка с тонущего катамарана.
Летом 2021 года семнадцатилетний Леон Барциц, отдыхая на пляже в селе Бамбора в Гудауте, услышал крики о помощи. Примерно в 50-60 метрах от берега тонул катамаран, за который из последних сил держались шестеро человек: трое мужчин, две девушки и ребенок примерно шести лет.
Леон, подплыв к утопающим на доске для серфинга, помог выбраться
ребенку и его матери, которая, держась за доску, доплыла до берега. Остальных из воды вытащили подоспевшие местные жители.
Подвиг Леона Барциц не остался незамеченным, его мужество отметил президент республики Аслан Бжания, оказавший юноше содействие в поступлении в московский Финансовый университет при правительстве России.