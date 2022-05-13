https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/mukhin-vstuplenie-shvetsii-i-finlyandii-eto-chast-arkticheskoy-politiki-ssha-1039093227.html

Мухин: вступление Швеции и Финляндии это часть арктической политики США

Мухин: вступление Швеции и Финляндии это часть арктической политики США

Власти двух северных стран - Швеции и Финляндии ранее объявили о решении вступить в состав Организации Североатлантического договора (НАТО). 13.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-13T17:47+0300

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В интервью Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что решение о вступлении в Североатлантический альянс было принято шведскими и финскими властями под внешним давлением.Эксперт заявил, что присоединение к альянсу превращает ранее нейтральные страны в законные цели для сил ядерного сдерживания России.По его словам, возможность обмена ядерными ударами между США и Россией преувеличена, но, с учетом "низкой политической ответственности" западных должностных лиц, локального конфликта исключать нельзя. Поэтому единственный шанс на мирное разрешение ситуации - это переговоры.

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