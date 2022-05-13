https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/mukhin-vstuplenie-shvetsii-i-finlyandii-eto-chast-arkticheskoy-politiki-ssha-1039093227.html
Мухин: вступление Швеции и Финляндии это часть арктической политики США
Мухин: вступление Швеции и Финляндии это часть арктической политики США
Власти двух северных стран - Швеции и Финляндии ранее объявили о решении вступить в состав Организации Североатлантического договора (НАТО). 13.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-13T17:47+0300
2022-05-13T17:47+0300
2022-05-13T17:53+0300
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В интервью Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что решение о вступлении в Североатлантический альянс было принято шведскими и финскими властями под внешним давлением.Эксперт заявил, что присоединение к альянсу превращает ранее нейтральные страны в законные цели для сил ядерного сдерживания России.По его словам, возможность обмена ядерными ударами между США и Россией преувеличена, но, с учетом "низкой политической ответственности" западных должностных лиц, локального конфликта исключать нельзя. Поэтому единственный шанс на мирное разрешение ситуации - это переговоры.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
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видео, мультимедиа, сша, нато, видео
Мухин: вступление Швеции и Финляндии это часть арктической политики США
17:47 13.05.2022 (обновлено: 17:53 13.05.2022)
Власти двух северных стран - Швеции и Финляндии ранее объявили о решении вступить в состав Организации Североатлантического договора (НАТО).
В интервью Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что решение о вступлении в Североатлантический альянс было принято шведскими и финскими властями под внешним давлением.
Эксперт заявил, что присоединение к альянсу превращает ранее нейтральные страны в законные цели для сил ядерного сдерживания России.
По его словам, возможность обмена ядерными ударами между США и Россией преувеличена, но, с учетом "низкой политической ответственности" западных должностных лиц, локального конфликта исключать нельзя. Поэтому единственный шанс на мирное разрешение ситуации - это переговоры.