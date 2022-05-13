https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-neftepererabatyvayuschiy-zavod-v-poltavskoy-oblasti-1039084163.html

Российская армия уничтожила нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области

Российская армия уничтожила нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области

Вооруженные силы России продолжают наступление в ходе специальной военной операции на Украине. 13.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-13T12:03+0300

2022-05-13T12:03+0300

2022-05-13T12:25+0300

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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточные удары по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщило, что оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожили две установки РСЗО "Град", радиолокационную станцию оповещения и указания ПВО и 153 района сосредоточения живой силы и военной техники.Российские ракетные войска и артиллерия поразили 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть артиллерийских подразделений и склад ракетного вооружения в Харьковской области.Помимо этого, средства ПВО сбили украинский самолет Су-27, 15 беспилотников и перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".Специальная военная операция России на Украине ведется с целью демилитаризации и денацификации страны, защиты жителей Донбасса от действий киевского режима. В рамках поставленных задач военные уничтожают военную технику и инфраструктуру противника.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/zapad-sozdal-na-ukraine-voennogo-titana-kotoryy-ego-pogubit-1039079873.html

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