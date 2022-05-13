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Российская армия уничтожила нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области
Российская армия уничтожила нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области
Вооруженные силы России продолжают наступление в ходе специальной военной операции на Украине. 13.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-13T12:03+0300
2022-05-13T12:03+0300
2022-05-13T12:25+0300
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточные удары по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщило, что оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожили две установки РСЗО "Град", радиолокационную станцию оповещения и указания ПВО и 153 района сосредоточения живой силы и военной техники.Российские ракетные войска и артиллерия поразили 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть артиллерийских подразделений и склад ракетного вооружения в Харьковской области.Помимо этого, средства ПВО сбили украинский самолет Су-27, 15 беспилотников и перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".Специальная военная операция России на Украине ведется с целью демилитаризации и денацификации страны, защиты жителей Донбасса от действий киевского режима. В рамках поставленных задач военные уничтожают военную технику и инфраструктуру противника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/zapad-sozdal-na-ukraine-voennogo-titana-kotoryy-ego-pogubit-1039079873.html
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Российская армия уничтожила нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области
12:03 13.05.2022 (обновлено: 12:25 13.05.2022)
Вооруженные силы России продолжают наступление в ходе специальной военной операции на Украине.
СУХУМ, 13 мая – Sputnik.
Российские войска нанесли высокоточные удары по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщает
Министерство обороны России.
"Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск", – говорится в сообщении.
Ведомство сообщило, что оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожили две установки РСЗО "Град", радиолокационную станцию оповещения и указания ПВО и 153 района сосредоточения живой силы и военной техники.
Российские ракетные войска и артиллерия поразили 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть артиллерийских подразделений и склад ракетного вооружения в Харьковской области.
Помимо этого, средства ПВО сбили украинский самолет Су-27, 15 беспилотников и перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".
Специальная военная операция России на Украине ведется с целью демилитаризации и денацификации страны, защиты жителей Донбасса от действий киевского режима. В рамках поставленных задач военные уничтожают военную технику и инфраструктуру противника.