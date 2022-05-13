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Таркил рассказала, каким будет завершение учебного года в Абхазии
Таркил рассказала, каким будет завершение учебного года в Абхазии
Глава столичного Управления образования Астанда Таркил в эфире радио Sputnik рассказала об экзаменах, последнем звонке, выпускном бале и начале каникул. 13.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-13T12:13+0300
2022-05-13T12:13+0300
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Таркил рассказала, каким будет завершение учебного года в Абхазии
Таркил рассказала, каким будет завершение учебного года в Абхазии
Как сообщила Таркил, торжественная линейка по случаю последнего звонка в абхазских школах состоится 3 июня. Учебный процесс продлен на одну неделю в связи с тем, что зимой учащиеся долгое время были на карантине. Первоклассники уйдут на каникулы раньше всех, с 27 мая. Со 6 по 24 июня – пора школьных выпускных экзаменов. В этом году итоговая аттестация ждет только выпускников 9 и 11 классов. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Таркил рассказала, каким будет завершение учебного года в Абхазии
12:13 13.05.2022 (обновлено: 12:28 13.05.2022)
Глава столичного Управления образования Астанда Таркил в эфире радио Sputnik рассказала об экзаменах, последнем звонке, выпускном бале и начале каникул.
Как сообщила Таркил, торжественная линейка по случаю последнего звонка в абхазских школах состоится 3 июня. Учебный процесс продлен на одну неделю в связи с тем, что зимой учащиеся долгое время были на карантине.
Первоклассники уйдут на каникулы раньше всех, с 27 мая.
Со 6 по 24 июня – пора школьных выпускных экзаменов. В этом году итоговая аттестация ждет только выпускников 9 и 11 классов.
Подробности слушайте в аудиофайле
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