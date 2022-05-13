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Ученый о Баграте Шинкуба: энциклопедическая личность ренессансного типа
Ученый о Баграте Шинкуба: энциклопедическая личность ренессансного типа
В эти дни в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Д. Гулиа проходят I Международные Шинкубовские чтения, посвященные 105-летию со дня рождения... 13.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-13T16:05+0300
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Ученые о Баграте Шинкуба: энциклопедическая личность ренессансного типа
Ученые о Баграте Шинкуба: энциклопедическая личность ренессансного типа
В эти дни в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Д. Гулиа проходят I Международные Шинкубовские чтения, посвященные 105-летию со дня рождения Народного поэта Абхазии, Народного писателя Кабардино-Балкарии и Адыгеи, академика Академии наук Абхазии, ученого-лингвиста, фольклориста, переводчика, лауреата Государственной премии имени Д. Гулиа, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") I степени Баграта Васильевича Шинкуба. В конференции в Сухуме принимают участие кандидат педагогических наук, доцент Дагестанского НИИ педагогики имени А.А. Тахо-Годи Миясат Муслимова и кандидат филологических наук, доцент Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований при правительстве КЧР Айшат Дзыба. Своим мнением о творчестве Баграта Шинкуба они поделились в эфире радио Sputnik.По мнению Дзыба, I Международные Шинкубовские чтения – это исторический момент для народов. Миясат Муслимова назвала Шинкуба энциклопедической личностью ренессансного типа. Подробности слушайте в аудиофайле.
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В эти дни в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Д. Гулиа проходят I Международные Шинкубовские чтения, посвященные 105-летию со дня рождения Народного поэта Абхазии, Народного писателя Кабардино-Балкарии и Адыгеи, академика Академии наук Абхазии, ученого-лингвиста, фольклориста, переводчика, лауреата Государственной премии имени Д. Гулиа, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") I степени Баграта Васильевича Шинкуба.
В конференции в Сухуме принимают участие кандидат педагогических наук, доцент Дагестанского НИИ педагогики имени А.А. Тахо-Годи Миясат Муслимова и кандидат филологических наук, доцент Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований при правительстве КЧР Айшат Дзыба.
Своим мнением о творчестве Баграта Шинкуба они поделились в эфире радио Sputnik.
По мнению Дзыба, I Международные Шинкубовские чтения – это исторический момент для народов.
Миясат Муслимова назвала Шинкуба энциклопедической личностью ренессансного типа.
"Поскольку я слушала стихи Шинкуба на абхазском языке, я поразилась, как сильна аллитерация в его стихах, насколько созвучны звуки, и эта мелодия ощутима. Музыкальный слух и песенный дар Баграта Шинкуба проявляются во всем", – отметила Миясат Муслимова.
Подробности слушайте в аудиофайле
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