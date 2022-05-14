https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/artilleriya-rossii-porazila-za-noch-543-rayona-sosredotocheniya-zhivoy-sily-vsu-1039102278.html

Артиллерия России поразила за ночь 543 района сосредоточения живой силы ВСУ

Артиллерия России поразила за ночь 543 района сосредоточения живой силы ВСУ

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Российская артиллерия и ракетные войска поразили за ночь более 500 районов сосредоточения живой силы ВСУ, сообщил официальный... 14.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-14T12:53+0300

2022-05-14T12:53+0300

2022-05-14T13:23+0300

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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Российская артиллерия и ракетные войска поразили за ночь более 500 районов сосредоточения живой силы ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Российская авиация поразила более 40 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ",Также, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в двух районах Донецкой Народной Республики. В результате ударов ликвидировано до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники.Российская ПВО за минувшую ночь уничтожила 13 украинских беспилотников, а в Харьковской области были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".

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