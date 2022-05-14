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Артиллерия России поразила за ночь 543 района сосредоточения живой силы ВСУ
Артиллерия России поразила за ночь 543 района сосредоточения живой силы ВСУ
СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Российская артиллерия и ракетные войска поразили за ночь более 500 районов сосредоточения живой силы ВСУ, сообщил официальный... 14.05.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Российская артиллерия и ракетные войска поразили за ночь более 500 районов сосредоточения живой силы ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Российская авиация поразила более 40 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ",Также, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в двух районах Донецкой Народной Республики. В результате ударов ликвидировано до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники.Российская ПВО за минувшую ночь уничтожила 13 украинских беспилотников, а в Харьковской области были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".
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Артиллерия России поразила за ночь 543 района сосредоточения живой силы ВСУ
12:53 14.05.2022 (обновлено: 13:23 14.05.2022) СУХУМ, 14 мая - Sputnik.
Российская артиллерия и ракетные войска поразили за ночь более 500 районов сосредоточения живой силы ВСУ, сообщил
официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи поражены 18 пунктов управления, 543 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов в районе населенного пункта Любомировка Херсонской области, а также 23 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях в районах Верхнекаменское, Красный Лиман, Дробышево, Яровая, Коробочкино, Гусаровка", - сказал он.
Российская авиация поразила более 40 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ",
Также, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в двух районах Донецкой Народной Республики. В результате ударов ликвидировано до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники.
Российская ПВО за минувшую ночь уничтожила 13 украинских беспилотников, а в Харьковской области были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".