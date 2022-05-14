Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/artilleriya-rossii-porazila-za-noch-543-rayona-sosredotocheniya-zhivoy-sily-vsu-1039102278.html
Артиллерия России поразила за ночь 543 района сосредоточения живой силы ВСУ
Артиллерия России поразила за ночь 543 района сосредоточения живой силы ВСУ
СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Российская артиллерия и ракетные войска поразили за ночь более 500 районов сосредоточения живой силы ВСУ, сообщил официальный... 14.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-14T12:53+0300
2022-05-14T13:23+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
россия
украина
артиллерия
авиация
военные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0a/1038579716_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c19bdfbefc22f197456c12ca4dc304c7.jpg
СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Российская артиллерия и ракетные войска поразили за ночь более 500 районов сосредоточения живой силы ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Российская авиация поразила более 40 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ",Также, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в двух районах Донецкой Народной Республики. В результате ударов ликвидировано до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники.Российская ПВО за минувшую ночь уничтожила 13 украинских беспилотников, а в Харьковской области были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0a/1038579716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9ffb5079a8ad4f83b3abe74439ff5351.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, россия, украина, артиллерия, авиация, военные

Артиллерия России поразила за ночь 543 района сосредоточения живой силы ВСУ

12:53 14.05.2022 (обновлено: 13:23 14.05.2022)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллеристов на передовой в ЛНР
Работа артиллеристов на передовой в ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 14.05.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Российская артиллерия и ракетные войска поразили за ночь более 500 районов сосредоточения живой силы ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи поражены 18 пунктов управления, 543 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов в районе населенного пункта Любомировка Херсонской области, а также 23 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях в районах Верхнекаменское, Красный Лиман, Дробышево, Яровая, Коробочкино, Гусаровка", - сказал он.
Российская авиация поразила более 40 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ",
Также, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в двух районах Донецкой Народной Республики. В результате ударов ликвидировано до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники.
Российская ПВО за минувшую ночь уничтожила 13 украинских беспилотников, а в Харьковской области были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0