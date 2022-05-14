Концерт и выставку ко Дню рождения Владислава Ардзинба провели в Гудауте

СУХУМ, 14 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Концерт и выставка ко Дню рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба прошли в Гудауте в субботу 14 мая.Днем в Гудаутском государственном музее Отечественной войны Народа Абхазии имени Сергея Дбар открылась выставка фотографий "Владислав вчера, сегодня, завтра". В экспозиции фотографии первого президента и его письменный стол.На площади у музея в 19:00 начался концерт, приуроченный ко дню рождения Владислава Ардзинба. На ней выступили детские творческие группы, школьники, а также артисты абхазской эстрады.Прозвучала и любимая песня Владислава Ардзинба "Зов матери" в исполнении Кристины Цугба. Текст был написан Гули Кичба, матерью погибшего воина Арзамета Тарба. Эта песня с историей. После войны, в 1994 году в Гудауте в честь учреждения музея проходил концерт. На ней выступала восьмилетняя Кристина Цугба. Присутствовал на мероприятии и сам Владислав Ардзинба. Во время выступления школьницы выключили электричество, но Кристина продолжила петь. Восьмилетняя девочка заставила плакать весь зал, не смог сдержать чувства и президент. Он вышел на сцену, опустился на колени перед девочкой, поблагодарил ее за исполнение и сказал, что было бы трогательнее, если бы она исполнила песню на абхазском.На концерте выступила и легендарная группа "Апсны-67" с песней "Мои братья", за которую первый президент говорил, что ее нужно слушать стоя.Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 77 лет.
Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 77 лет.
СУХУМ, 14 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Концерт и выставка ко Дню рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба прошли в Гудауте в субботу 14 мая.
Днем в Гудаутском государственном музее Отечественной войны Народа Абхазии имени Сергея Дбар открылась выставка фотографий "Владислав вчера, сегодня, завтра". В экспозиции фотографии первого президента и его письменный стол.
"Этот проект мы осуществляем каждый год после смерти Владислава Ардзинба. Сегодня на выставке представлено 174 фотографии, а также первый рабочий стол президента. Мы выставили не все работы, которые собраны у нас. Их мы представим в День Победы", - рассказала и.о. директора Гудаутского музея Отечественной войны народа Абхазии Гугуца Джикирба.
Выставка ко Дню рождения Владислава Ардзинба в Гудауте
На площади у музея в 19:00 начался концерт, приуроченный ко дню рождения Владислава Ардзинба. На ней выступили детские творческие группы, школьники, а также артисты абхазской эстрады.
Прозвучала и любимая песня Владислава Ардзинба "Зов матери" в исполнении Кристины Цугба. Текст был написан Гули Кичба, матерью погибшего воина Арзамета Тарба. Эта песня с историей. После войны, в 1994 году в Гудауте в честь учреждения музея проходил концерт. На ней выступала восьмилетняя Кристина Цугба. Присутствовал на мероприятии и сам Владислав Ардзинба. Во время выступления школьницы выключили электричество, но Кристина продолжила петь. Восьмилетняя девочка заставила плакать весь зал, не смог сдержать чувства и президент. Он вышел на сцену, опустился на колени перед девочкой, поблагодарил ее за исполнение и сказал, что было бы трогательнее, если бы она исполнила песню на абхазском.
На концерте выступила и легендарная группа "Апсны-67" с песней "Мои братья", за которую первый президент говорил, что ее нужно слушать стоя.
Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 77 лет.