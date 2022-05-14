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https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/kontsert-i-vystavka-ko-dnyu-rozhdeniya--vladislava-ardzinba-proshli-v-gudaute-1039105748.html
Концерт и выставку ко Дню рождения Владислава Ардзинба провели в Гудауте
Концерт и выставку ко Дню рождения Владислава Ардзинба провели в Гудауте
Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 77 лет. 14.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-14T20:41+0300
2022-05-14T21:01+0300
в абхазии
владислав ардзинба
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СУХУМ, 14 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Концерт и выставка ко Дню рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба прошли в Гудауте в субботу 14 мая.Днем в Гудаутском государственном музее Отечественной войны Народа Абхазии имени Сергея Дбар открылась выставка фотографий "Владислав вчера, сегодня, завтра". В экспозиции фотографии первого президента и его письменный стол.На площади у музея в 19:00 начался концерт, приуроченный ко дню рождения Владислава Ардзинба. На ней выступили детские творческие группы, школьники, а также артисты абхазской эстрады.Прозвучала и любимая песня Владислава Ардзинба "Зов матери" в исполнении Кристины Цугба. Текст был написан Гули Кичба, матерью погибшего воина Арзамета Тарба. Эта песня с историей. После войны, в 1994 году в Гудауте в честь учреждения музея проходил концерт. На ней выступала восьмилетняя Кристина Цугба. Присутствовал на мероприятии и сам Владислав Ардзинба. Во время выступления школьницы выключили электричество, но Кристина продолжила петь. Восьмилетняя девочка заставила плакать весь зал, не смог сдержать чувства и президент. Он вышел на сцену, опустился на колени перед девочкой, поблагодарил ее за исполнение и сказал, что было бы трогательнее, если бы она исполнила песню на абхазском.На концерте выступила и легендарная группа "Апсны-67" с песней "Мои братья", за которую первый президент говорил, что ее нужно слушать стоя.Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 77 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/lider-natsii-i-osnovatel-sovremennoy-abkhazii-k-77-letiyu-vladislava-ardzinba-1039097951.html
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владислав ардзинба, гудаута, выставки, новости

Концерт и выставку ко Дню рождения Владислава Ардзинба провели в Гудауте

20:41 14.05.2022 (обновлено: 21:01 14.05.2022)
© Sputnik / Дадын Тыркба Выставка ко Дню рождения Владислава Ардзинба в Гудауте
Выставка ко Дню рождения Владислава Ардзинба в Гудауте - Sputnik Абхазия, 1920, 14.05.2022
© Sputnik / Дадын Тыркба
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Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 77 лет.
СУХУМ, 14 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Концерт и выставка ко Дню рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба прошли в Гудауте в субботу 14 мая.
Днем в Гудаутском государственном музее Отечественной войны Народа Абхазии имени Сергея Дбар открылась выставка фотографий "Владислав вчера, сегодня, завтра". В экспозиции фотографии первого президента и его письменный стол.
"Этот проект мы осуществляем каждый год после смерти Владислава Ардзинба. Сегодня на выставке представлено 174 фотографии, а также первый рабочий стол президента. Мы выставили не все работы, которые собраны у нас. Их мы представим в День Победы", - рассказала и.о. директора Гудаутского музея Отечественной войны народа Абхазии Гугуца Джикирба.
© Sputnik / Дадын Тыркба Выставка ко Дню рождения Владислава Ардзинба в Гудауте
Выставка ко Дню рождения Владислава Ардзинба в Гудауте - Sputnik Абхазия
1/2
© Sputnik / Дадын Тыркба
Выставка ко Дню рождения Владислава Ардзинба в Гудауте
© Sputnik / Дадын Тыркба Выставка ко Дню рождения Владислава Ардзинба в Гудауте
Выставка ко Дню рождения Владислава Ардзинба в Гудауте - Sputnik Абхазия
2/2
© Sputnik / Дадын Тыркба
Выставка ко Дню рождения Владислава Ардзинба в Гудауте
1/2
© Sputnik / Дадын Тыркба
Выставка ко Дню рождения Владислава Ардзинба в Гудауте
2/2
© Sputnik / Дадын Тыркба
Выставка ко Дню рождения Владислава Ардзинба в Гудауте
На площади у музея в 19:00 начался концерт, приуроченный ко дню рождения Владислава Ардзинба. На ней выступили детские творческие группы, школьники, а также артисты абхазской эстрады.
Прозвучала и любимая песня Владислава Ардзинба "Зов матери" в исполнении Кристины Цугба. Текст был написан Гули Кичба, матерью погибшего воина Арзамета Тарба. Эта песня с историей. После войны, в 1994 году в Гудауте в честь учреждения музея проходил концерт. На ней выступала восьмилетняя Кристина Цугба. Присутствовал на мероприятии и сам Владислав Ардзинба. Во время выступления школьницы выключили электричество, но Кристина продолжила петь. Восьмилетняя девочка заставила плакать весь зал, не смог сдержать чувства и президент. Он вышел на сцену, опустился на колени перед девочкой, поблагодарил ее за исполнение и сказал, что было бы трогательнее, если бы она исполнила песню на абхазском.
На концерте выступила и легендарная группа "Апсны-67" с песней "Мои братья", за которую первый президент говорил, что ее нужно слушать стоя.
Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 77 лет.
Владислав Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 14.05.2022
В Абхазии
Лидер нации и основатель современной Абхазии: к 77-летию Владислава Ардзинба
09:35
В Абхазии
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