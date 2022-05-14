https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/makeeva-evropa--ogromnaya-koloniya-ssha-1039085927.html

Макеева: Европа — огромная колония США

Макеева: Европа — огромная колония США

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik рассказала о последствиях уменьшения транзита газа Европе и... 14.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-14T14:44+0300

2022-05-14T14:44+0300

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Европа — огромная колония США: Макеева о влиянии США на политику Евросоюза Европа — огромная колония США: Макеева о влиянии США на политику Евросоюза

ЕС и так уже страдает от введения антироссийских санкций и, по мнению Макеевой, уменьшение поставок газа только ускорит распад Евросоюза. Европейские политические элиты все больше задают себе вопрос: "А стоит ли вообще населению стран Евросоюза терпеть лишения из-за американских геополитических авантюр".Она добавила, что после распада Советского Союза, который потерпел поражение в холодной войне, часть Восточной Европы перешла под контроль коллективного Запада, который обещал не расширять НАТО на восток. Однако это расширение продолжилось, как и расширение влияния коллективного Запада.

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