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Макеева: Европа — огромная колония США
Макеева: Европа — огромная колония США
Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik рассказала о последствиях уменьшения транзита газа Европе и... 14.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-14T14:44+0300
2022-05-14T14:44+0300
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Европа — огромная колония США: Макеева о влиянии США на политику Евросоюза
Европа — огромная колония США: Макеева о влиянии США на политику Евросоюза
ЕС и так уже страдает от введения антироссийских санкций и, по мнению Макеевой, уменьшение поставок газа только ускорит распад Евросоюза. Европейские политические элиты все больше задают себе вопрос: "А стоит ли вообще населению стран Евросоюза терпеть лишения из-за американских геополитических авантюр".Она добавила, что после распада Советского Союза, который потерпел поражение в холодной войне, часть Восточной Европы перешла под контроль коллективного Запада, который обещал не расширять НАТО на восток. Однако это расширение продолжилось, как и расширение влияния коллективного Запада.
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Макеева: Европа — огромная колония США
Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik рассказала о последствиях уменьшения транзита газа Европе и влиянии политики США на страны Евросоюза.
ЕС и так уже страдает от введения антироссийских санкций и, по мнению Макеевой, уменьшение поставок газа только ускорит распад Евросоюза. Европейские политические элиты все больше задают себе вопрос: "А стоит ли вообще населению стран Евросоюза терпеть лишения из-за американских геополитических авантюр".
"Страны Европы и Евросоюза в целом не являются чем-то суверенным. На данный момент, к сожалению, пока что фактически Европа является огромной колонией США, и европейские элиты выполняют определенные указания, поступающие из-из океана. Именно по этой причине какие-то свои условия диктовать кому бы то ни было Европа пока не в состоянии", — отметила Макеева.
Она добавила, что после распада Советского Союза, который потерпел поражение в холодной войне, часть Восточной Европы перешла под контроль коллективного Запада, который обещал не расширять НАТО на восток. Однако это расширение продолжилось, как и расширение влияния коллективного Запада.