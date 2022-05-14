https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/mir-trud-may-kak-sozdavalis-znamenitye-lozungi-1039085087.html

"Мир! Труд! Май!" Как создавались знаменитые лозунги

"Мир! Труд! Май!" Как создавались знаменитые лозунги

Кем и по каким правилам пишутся лозунги? Почему обычные фразы вдруг становились лозунгами и вершили историю? 14.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-14T11:30+0300

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"Мир! Труд! Май!" Как создавались знаменитые лозунги "Мир! Труд! Май!" Как создавались знаменитые лозунги

"Мир! Труд! Май!", "За Родину! За Сталина!", "Самодержавие. Православие. Народность" – почему лозунги помнятся даже спустя столетия? Как сочетания нескольких верных слов "магической силой" вдохновляли людей и меняли ход событий? Эксперты выпуска: социальный технолог Алена Фетисенкова и Мастер-Тренер по нейролингвистическому программированию Владимир Турман.Слушайте подкасты РИА Новости.

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