Первый президент и лидер нации: Владислав Ардзинба
Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 77 лет.
Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 77 лет.
Владислав Ардзинба родился в селе Нижняя Эшера Сухумского района Абхазской АССР. На фото ему пять лет.
Владислав Ардзинба родился в селе Нижняя Эшера Сухумского района Абхазской АССР. На фото ему пять лет.
Детство и школьные годы Владислава Ардзинба прошли в родном селе. Отец, Ардзинба Григорий Константинович, многие годы проработал преподавателем истории и завучем, мать, Язычба Надежда Шабановна, работала деловодом в школе.
Детство и школьные годы Владислава Ардзинба прошли в родном селе. Отец, Ардзинба Григорий Константинович, многие годы проработал преподавателем истории и завучем, мать, Язычба Надежда Шабановна, работала деловодом в школе.
Владислав Ардзинба во дворе своего дома в Нижней Эшере.
Владислав Ардзинба во дворе своего дома в Нижней Эшере.
Владислав Ардзинба – крупный ученый, историк, специалист международного уровня по истории древних народов Малой Азии.
Владислав Ардзинба – крупный ученый, историк, специалист международного уровня по истории древних народов Малой Азии.
Владислав Ардзинба работал в Институте востоковедения с 1969 по 1988 год, занимаясь изучением истории, культуры и религии древних народов Малой Азии.
Владислав Ардзинба работал в Институте востоковедения с 1969 по 1988 год, занимаясь изучением истории, культуры и религии древних народов Малой Азии.
В большую политику Владислав Ардзинба пришел в конце 80-х годов на волне заметного подъема национально-освободительного движения в Абхазии.
В большую политику Владислав Ардзинба пришел в конце 80-х годов на волне заметного подъема национально-освободительного движения в Абхазии.
С 1988 по 1996 год он был директором Абхазского научно-исследовательского института.
С 1988 по 1996 год он был директором Абхазского научно-исследовательского института.
Ардзинба во время встречи с абхазской диаспорой в Турции.
Ардзинба во время встречи с абхазской диаспорой в Турции.
Владислав Ардзинба с супругой Светланой Джергения и дочерью Мадиной.
Владислав Ардзинба с супругой Светланой Джергения и дочерью Мадиной.
В 1990 году Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета республики. С началом Отечественной войны он возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии.
В 1990 году Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета республики. С началом Отечественной войны он возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии.
Выступление Владислава Ардзинба на народном сходе в селе Лыхны в период войны.
Выступление Владислава Ардзинба на народном сходе в селе Лыхны в период войны.
"Нам навязали войну. Нас решили покорить и уничтожить. Но наш народ выстоял в справедливой борьбе с теми, кто посягнул на самое святое — на нашу Родину, кто пытался растоптать нашу государственность. И в этой священной борьбе мы опирались на братскую помощь народов Северного Кавказа, Юга России, всех честных людей мира" – Владислав Ардзинба.
"Нам навязали войну. Нас решили покорить и уничтожить. Но наш народ выстоял в справедливой борьбе с теми, кто посягнул на самое святое — на нашу Родину, кто пытался растоптать нашу государственность. И в этой священной борьбе мы опирались на братскую помощь народов Северного Кавказа, Юга России, всех честных людей мира" – Владислав Ардзинба.
Президент Абхазии Владислав Ардзинба (слева на первом плане) встречается с командованием российских миротворческих сил.
Президент Абхазии Владислав Ардзинба (слева на первом плане) встречается с командованием российских миротворческих сил.
Владислав Ардзинба на встрече с президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе в Тбилиси 14 августа 1997 года.
Владислав Ардзинба на встрече с президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе в Тбилиси 14 августа 1997 года.
Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба, глава Абхазской церкви, на тот момент настоятель храма апостола Симона Канонита отец Виссарион (Аплиаа) и Юрий Сенкевич во время съемок фильма "Православная Абхазия". 1999 год.
Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба, глава Абхазской церкви, на тот момент настоятель храма апостола Симона Канонита отец Виссарион (Аплиаа) и Юрий Сенкевич во время съемок фильма "Православная Абхазия". 1999 год.
Владислав Ардзинба среди участников первого Конгресса абхазо-абазинского народа перед Дворцом культуры села Лыхны. Октябрь 1992 год.
Владислав Ардзинба среди участников первого Конгресса абхазо-абазинского народа перед Дворцом культуры села Лыхны. Октябрь 1992 год.
Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года.
Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года.