Первый президент и лидер нации: Владислав Ардзинба

© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

"Нам навязали войну. Нас решили покорить и уничтожить. Но наш народ выстоял в справедливой борьбе с теми, кто посягнул на самое святое — на нашу Родину, кто пытался растоптать нашу государственность. И в этой священной борьбе мы опирались на братскую помощь народов Северного Кавказа, Юга России, всех честных людей мира" – Владислав Ардзинба.