Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/pervyy-prezident-i-lider-natsii-vladislav-ardzinba-1039082698.html
Первый президент и лидер нации: Владислав Ардзинба
Первый президент и лидер нации: Владислав Ардзинба
Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 77 лет. Смотрите в... 14.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-14T10:10+0300
2022-05-14T10:24+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
владислав ардзинба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101423/36/1014233623_0:50:1051:641_1920x0_80_0_0_b9b168a6a3e5a7146c22811a5bbb7fa9.jpg
Подробнее о жизненном пути Первого президента читайте здесь&gt;&gt;
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101423/36/1014233623_65:0:986:691_1920x0_80_0_0_fba2d001367280088e603316e84652c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото , мультимедиа, владислав ардзинба, фото

Первый президент и лидер нации: Владислав Ардзинба

10:10 14.05.2022 (обновлено: 10:24 14.05.2022)
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 77 лет. Смотрите в фотоленте Sputnik фотографии разных периодов его жизни, с детства до президентства.
Подробнее о жизненном пути Первого президента читайте здесь>>
© Foto / с сайта В.Г. Ардзинба

Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 77 лет.

Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена &quot;Ахьдз-Апша&quot; I степени Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 77 лет. - Sputnik Абхазия
1/18
© Foto / с сайта В.Г. Ардзинба

Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 77 лет.

© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Владислав Ардзинба родился в селе Нижняя Эшера Сухумского района Абхазской АССР. На фото ему пять лет.

Владислав Ардзинба родился в селе Нижняя Эшера Сухумского района Абхазской АССР. На фото ему пять лет. - Sputnik Абхазия
2/18
© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Владислав Ардзинба родился в селе Нижняя Эшера Сухумского района Абхазской АССР. На фото ему пять лет.

© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Детство и школьные годы Владислава Ардзинба прошли в родном селе. Отец, Ардзинба Григорий Константинович, многие годы проработал преподавателем истории и завучем, мать, Язычба Надежда Шабановна, работала деловодом в школе.

Детство и школьные годы Владислава Ардзинба прошли в родном селе. Отец, Ардзинба Григорий Константинович, многие годы проработал преподавателем истории и завучем, мать, Язычба Надежда Шабановна, работала деловодом в школе. - Sputnik Абхазия
3/18
© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Детство и школьные годы Владислава Ардзинба прошли в родном селе. Отец, Ардзинба Григорий Константинович, многие годы проработал преподавателем истории и завучем, мать, Язычба Надежда Шабановна, работала деловодом в школе.

© Foto / Официальный сайт Первого Президента Республики Абхазия В. Г. Ардзинба

Владислав Ардзинба во дворе своего дома в Нижней Эшере.

Владислав Ардзинба во дворе своего дома в Нижней Эшере. - Sputnik Абхазия
4/18
© Foto / Официальный сайт Первого Президента Республики Абхазия В. Г. Ардзинба

Владислав Ардзинба во дворе своего дома в Нижней Эшере.

© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Владислав Ардзинба – крупный ученый, историк, специалист международного уровня по истории древних народов Малой Азии.

Владислав Ардзинба – крупный ученый, историк, специалист международного уровня по истории древних народов Малой Азии. - Sputnik Абхазия
5/18
© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Владислав Ардзинба – крупный ученый, историк, специалист международного уровня по истории древних народов Малой Азии.

© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Владислав Ардзинба работал в Институте востоковедения с 1969 по 1988 год, занимаясь изучением истории, культуры и религии древних народов Малой Азии.

Владислав Ардзинба работал в Институте востоковедения с 1969 по 1988 год, занимаясь изучением истории, культуры и религии древних народов Малой Азии. - Sputnik Абхазия
6/18
© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Владислав Ардзинба работал в Институте востоковедения с 1969 по 1988 год, занимаясь изучением истории, культуры и религии древних народов Малой Азии.

© Sputnik / Перейти в фотобанк

В большую политику Владислав Ардзинба пришел в конце 80-х годов на волне заметного подъема национально-освободительного движения в Абхазии.

В большую политику Владислав Ардзинба пришел в конце 80-х годов на волне заметного подъема национально-освободительного движения в Абхазии. - Sputnik Абхазия
7/18
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк

В большую политику Владислав Ардзинба пришел в конце 80-х годов на волне заметного подъема национально-освободительного движения в Абхазии.

© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

С 1988 по 1996 год он был директором Абхазского научно-исследовательского института.

С 1988 по 1996 год он был директором Абхазского научно-исследовательского института. - Sputnik Абхазия
8/18
© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

С 1988 по 1996 год он был директором Абхазского научно-исследовательского института.

© Foto / В.Г. Ардзинба

Ардзинба во время встречи с абхазской диаспорой в Турции.

Ардзинба во время встречи с абхазской диаспорой в Турции. - Sputnik Абхазия
9/18
© Foto / В.Г. Ардзинба

Ардзинба во время встречи с абхазской диаспорой в Турции.

© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Владислав Ардзинба с супругой Светланой Джергения и дочерью Мадиной.

Владислав Ардзинба с супругой Светланой Джергения и дочерью Мадиной. - Sputnik Абхазия
10/18
© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Владислав Ардзинба с супругой Светланой Джергения и дочерью Мадиной.

© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

В 1990 году Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета республики. С началом Отечественной войны он возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии.

В 1990 году Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета республики. С началом Отечественной войны он возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии. - Sputnik Абхазия
11/18
© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

В 1990 году Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета республики. С началом Отечественной войны он возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии.

© Foto / с сайта В.Г. Ардзинба

Выступление Владислава Ардзинба на народном сходе в селе Лыхны в период войны.

Выступление Владислава Ардзинба на народном сходе в селе Лыхны в период войны. - Sputnik Абхазия
12/18
© Foto / с сайта В.Г. Ардзинба

Выступление Владислава Ардзинба на народном сходе в селе Лыхны в период войны.

© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

"Нам навязали войну. Нас решили покорить и уничтожить. Но наш народ выстоял в справедливой борьбе с теми, кто посягнул на самое святое — на нашу Родину, кто пытался растоптать нашу государственность. И в этой священной борьбе мы опирались на братскую помощь народов Северного Кавказа, Юга России, всех честных людей мира" – Владислав Ардзинба.

&quot;Нам навязали войну. Нас решили покорить и уничтожить. Но наш народ выстоял в справедливой борьбе с теми, кто посягнул на самое святое — на нашу Родину, кто пытался растоптать нашу государственность. И в этой священной борьбе мы опирались на братскую помощь народов Северного Кавказа, Юга России, всех честных людей мира&quot; – Владислав Ардзинба. - Sputnik Абхазия
13/18
© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

"Нам навязали войну. Нас решили покорить и уничтожить. Но наш народ выстоял в справедливой борьбе с теми, кто посягнул на самое святое — на нашу Родину, кто пытался растоптать нашу государственность. И в этой священной борьбе мы опирались на братскую помощь народов Северного Кавказа, Юга России, всех честных людей мира" – Владислав Ардзинба.

© Sputnik / Перейти в фотобанк

Президент Абхазии Владислав Ардзинба (слева на первом плане) встречается с командованием российских миротворческих сил.

Президент Абхазии Владислав Ардзинба (слева на первом плане) встречается с командованием российских миротворческих сил. - Sputnik Абхазия
14/18
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк

Президент Абхазии Владислав Ардзинба (слева на первом плане) встречается с командованием российских миротворческих сил.

© Foto / официальный сайт В.Г. Ардзинба

Владислав Ардзинба на встрече с президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе в Тбилиси 14 августа 1997 года.

Владислав Ардзинба на встрече с президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе в Тбилиси 14 августа 1997 года. - Sputnik Абхазия
15/18
© Foto / официальный сайт В.Г. Ардзинба

Владислав Ардзинба на встрече с президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе в Тбилиси 14 августа 1997 года.

© Foto / предоставлено отцом Виссарионом

Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба, глава Абхазской церкви, на тот момент настоятель храма апостола Симона Канонита отец Виссарион (Аплиаа) и Юрий Сенкевич во время съемок фильма "Православная Абхазия". 1999 год.

Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба, глава Абхазской церкви, на тот момент настоятель храма апостола Симона Канонита отец Виссарион (Аплиаа) и Юрий Сенкевич во время съемок фильма &quot;Православная Абхазия&quot;. 1999 год. - Sputnik Абхазия
16/18
© Foto / предоставлено отцом Виссарионом

Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба, глава Абхазской церкви, на тот момент настоятель храма апостола Симона Канонита отец Виссарион (Аплиаа) и Юрий Сенкевич во время съемок фильма "Православная Абхазия". 1999 год.

© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Владислав Ардзинба среди участников первого Конгресса абхазо-абазинского народа перед Дворцом культуры села Лыхны. Октябрь 1992 год.

Владислав Ардзинба среди участников первого Конгресса абхазо-абазинского народа перед Дворцом культуры села Лыхны. Октябрь 1992 год. - Sputnik Абхазия
17/18
© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Владислав Ардзинба среди участников первого Конгресса абхазо-абазинского народа перед Дворцом культуры села Лыхны. Октябрь 1992 год.

© Sputnik / Владимир Вяткин

Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года.

Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года. - Sputnik Абхазия
18/18
© Sputnik / Владимир Вяткин

Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года.

В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0