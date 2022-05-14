https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/predateley-sredi-rossiyskikh-diplomatov-nayti-ne-udalos-zayavil-lavrov-1039104323.html

Предателей среди российских дипломатов найти не удалось, заявил Лавров

Предателей среди российских дипломатов найти не удалось, заявил Лавров

На заседании Совета по внешней и оборонной политике России 14 мая глава МИД Сергей Лавров рассказал о текущей геополитической ситуации в мире. 14.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-14T17:22+0300

2022-05-14T17:22+0300

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россия

сергей лавров

дипломаты

новости

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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Предателей среди российских дипломатов найти не удалось, хотя такие попытки предпринимались вне России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике.Российские дипломаты продолжают добросовестно выполнять свою работу, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, добавил глава внешнеполитического ведомства.Он подчеркнул, что российским дипломатам часто приходится трудиться в экстремальных условиях, когда есть риск для здоровья и жизни. По словам Лаврова, даже в самые мрачные годы холодной войны не было такой массовой синхронной высылки дипломатов, это разрушает общую атмосферу отношений с Западом.

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россия, сергей лавров, дипломаты, новости