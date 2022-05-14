https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/predateley-sredi-rossiyskikh-diplomatov-nayti-ne-udalos-zayavil-lavrov-1039104323.html
Предателей среди российских дипломатов найти не удалось, заявил Лавров
Предателей среди российских дипломатов найти не удалось, заявил Лавров
На заседании Совета по внешней и оборонной политике России 14 мая глава МИД Сергей Лавров рассказал о текущей геополитической ситуации в мире. 14.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-14T17:22+0300
2022-05-14T17:22+0300
2022-05-14T17:49+0300
россия
сергей лавров
дипломаты
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0a/1038025675_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_6c894f31a4d52582f4c67b772ed2246e.jpg
СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Предателей среди российских дипломатов найти не удалось, хотя такие попытки предпринимались вне России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике.Российские дипломаты продолжают добросовестно выполнять свою работу, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, добавил глава внешнеполитического ведомства.Он подчеркнул, что российским дипломатам часто приходится трудиться в экстремальных условиях, когда есть риск для здоровья и жизни. По словам Лаврова, даже в самые мрачные годы холодной войны не было такой массовой синхронной высылки дипломатов, это разрушает общую атмосферу отношений с Западом.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0a/1038025675_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_a1cbddc4448bf04cc131992814bc3cc5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, сергей лавров, дипломаты, новости
Предателей среди российских дипломатов найти не удалось, заявил Лавров
17:22 14.05.2022 (обновлено: 17:49 14.05.2022)
На заседании Совета по внешней и оборонной политике России 14 мая глава МИД Сергей Лавров рассказал о текущей геополитической ситуации в мире.
СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Предателей среди российских дипломатов найти не удалось, хотя такие попытки предпринимались вне России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике.
Российские дипломаты продолжают добросовестно выполнять свою работу, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, добавил глава внешнеполитического ведомства.
"В соответствии с требованием времени мы добросовестно выполняем свои профессиональные обязанности, выполняем их в полном объеме. Предателей среди дипломатов найти не удалось, хотя такие попытки были. Предпринимались они из-за заграницы, да и внутри страны тоже", - отметил министр в рамках своего выступления.
Он подчеркнул, что российским дипломатам часто приходится трудиться в экстремальных условиях, когда есть риск для здоровья и жизни. По словам Лаврова, даже в самые мрачные годы холодной войны не было такой массовой синхронной высылки дипломатов, это разрушает общую атмосферу отношений с Западом.