https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/rukovodstvo-i-obschestvennost-abkhazii-pochtili-pamyat-vladislava-ardzinba-1039101541.html

Руководство и общественность Абхазии почтили память Владислава Ардзинба

Руководство и общественность Абхазии почтили память Владислава Ардзинба

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания возложил цветы к Мемориалу первого президента республики Владислава Ардзинба в Нижней Эшере, сообщается... 14.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания возложил цветы к Мемориалу первого президента республики Владислава Ардзинба в Нижней Эшере, сообщается на официальном сайте главы государства.Первому президенту Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени, Герою Абхазии Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 77 лет.В памятной церемонии приняли участие вице-президент Бадра Гунба, Спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов, Чрезвычайный и Полномочный Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, глава Администрации президента Алхас Квициниа, секретарь Совбеза Сергей Шамба, члены правительства, депутаты Парламента, ветераны, школьники.С именем Владислава Ардзинба неразрывно связана новейшая история Абхазии как независимого государства. Ученый с мировым именем, доктор исторических наук, профессор, в самый трудный период встал во главе народа и привел его к свободе.Ардзинба стал президентом Абхазии 26 ноября 1994 года, через пять лет он был избран на второй срок.Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/lider-natsii-i-osnovatel-sovremennoy-abkhazii-k-77-letiyu-vladislava-ardzinba-1039097951.html

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