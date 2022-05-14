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Заур Тарба во второй раз завоевал золото молодежного первенства России по футболу

Заур Тарба во второй раз завоевал золото молодежного первенства России по футболу

Заур Тарба - капитан молодежной команды ЦСКА, это уже второе золото абхазского спортсмена в составе команды. 14.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-14T13:38+0300

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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Спортсмен родом из Абхазии Заур Тарба стал двукратным чемпионом молодежного первенства России по футболу в составе ЦСКА, сообщает Госкомспорта республики.Юноша завоевал звание чемпиона России вместе с командой ЦСКА за тур до окончания первенства. По итогам турнира, армейцы набрали 63 очка, следом расположился "Ростов" (59 очков), замкнул тройку победителей "Локомотив" с 53 очками.Решающий матч сезона прошел 13 мая в Москве, на поле сошлись ЦСКА и "Локомотив". Игра завершилась вничью со счетом 1:1, и этого очка хватило армейцам, чтобы досрочно стать победителями молодежного турнира.Для ПФК ЦСКА это второе чемпионство подряд и третье в своей истории: красно-синие успешно защитили титул, завоеванный в сезоне-2020/21.Они же выигрывали молодежное первенство в сезоне 2018/19. Тренерует команду бывший футболист сборной России Ролан Гусев.Заур Тарба пришел в молодежную команду ЦСКА в марте 2021 года. Он продолжатель спортивной династии, его отец Саид Тарба - легендарный футболист СССР. Сегодня, 14 мая, Заур Тарба отмечает свой день рождения.

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