https://sputnik-abkhazia.ru/20220515/chast-ulitsy-gulia-v-sukhume-budet-perekryta-v-ponedelnik-1039112381.html

Часть улицы Гулиа в Сухуме будет перекрыта в понедельник

Часть улицы Гулиа в Сухуме будет перекрыта в понедельник

Ремонт трех центральных улиц Сухума включает в себя замену ливневок, установку бордюров и асфальтирование. 15.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-15T15:21+0300

2022-05-15T15:21+0300

2022-05-15T15:21+0300

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СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Движение на части улицы Гулиа в Сухуме будет перекрыто в понедельник 16 мая, сообщает мэрия столицы. В связи с укладкой нового асфальта на улице Гулиа перекроют участок от улицы Вардания до улицы Чачба. Рыночной торговли на ремонтируемой части улицы Гулиа в понедельник не будет.Восстановление трех улиц Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинской – началось в 2020 году, из-за проблем с качеством асфальтобетонной смеси ремонтники кладут асфальт заново.Ремонт включает в себя замену ливневых коллекторов, установку бордюров и асфальтирование.

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сухум, новости, улицы, ремонт, асфальт