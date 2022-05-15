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Часть улицы Гулиа в Сухуме будет перекрыта в понедельник
Часть улицы Гулиа в Сухуме будет перекрыта в понедельник
Ремонт трех центральных улиц Сухума включает в себя замену ливневок, установку бордюров и асфальтирование. 15.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-15T15:21+0300
2022-05-15T15:21+0300
2022-05-15T15:21+0300
в абхазии
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СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Движение на части улицы Гулиа в Сухуме будет перекрыто в понедельник 16 мая, сообщает мэрия столицы. В связи с укладкой нового асфальта на улице Гулиа перекроют участок от улицы Вардания до улицы Чачба. Рыночной торговли на ремонтируемой части улицы Гулиа в понедельник не будет.Восстановление трех улиц Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинской – началось в 2020 году, из-за проблем с качеством асфальтобетонной смеси ремонтники кладут асфальт заново.Ремонт включает в себя замену ливневых коллекторов, установку бордюров и асфальтирование.
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сухум, новости, улицы, ремонт, асфальт
Часть улицы Гулиа в Сухуме будет перекрыта в понедельник
Ремонт трех центральных улиц Сухума включает в себя замену ливневок, установку бордюров и асфальтирование.
СУХУМ, 15 мая - Sputnik.
Движение на части улицы Гулиа в Сухуме будет перекрыто в понедельник 16 мая, сообщает
мэрия столицы.
В связи с укладкой нового асфальта на улице Гулиа перекроют участок от улицы Вардания до улицы Чачба.
Рыночной торговли на ремонтируемой части улицы Гулиа в понедельник не будет.
Восстановление трех улиц Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинской – началось в 2020 году, из-за проблем с качеством асфальтобетонной смеси ремонтники кладут асфальт заново.
Ремонт включает в себя замену ливневых коллекторов, установку бордюров и асфальтирование.