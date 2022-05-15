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Дополнительное время: Хагба о спорте для горожан
Дополнительное время: Хагба о спорте для горожан
Начальник управления по делам молодежи и спорту Администрации Сухум Эльза Хагба в эфире радио Sputnik рассказала о развитии спорта для любителей, необходимой... 15.05.2022, Sputnik Абхазия
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Дополнительное время: Хагба о спорте для горожан
Дополнительное время: Хагба о спорте для горожан
В честь Дня Победы в столице были организованы спортивные мероприятия для горожан. Открытых спортивных площадок этим летом будет много, сказала Хагба в беседе на радио. "Открытые спортивные мероприятия очень понравились людям, очень много просьб проводить их чаще. Это не столь затратно, думаю, ежемесячно можно проводить их. Ничего не стоит поставить столы для настольного тенниса, для шахмат и организовать открытые турниры", - отметила Хагба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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дополнительное время, спорт, аудио

Дополнительное время: Хагба о спорте для горожан

10:49 15.05.2022
Радио
Дополнительное время: Хагба о спорте для горожан
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Начальник управления по делам молодежи и спорту Администрации Сухум Эльза Хагба в эфире радио Sputnik рассказала о развитии спорта для любителей, необходимой инфраструктуре, а также запланированных на лето событиях в столице.
В честь Дня Победы в столице были организованы спортивные мероприятия для горожан. Открытых спортивных площадок этим летом будет много, сказала Хагба в беседе на радио.
"Открытые спортивные мероприятия очень понравились людям, очень много просьб проводить их чаще. Это не столь затратно, думаю, ежемесячно можно проводить их. Ничего не стоит поставить столы для настольного тенниса, для шахмат и организовать открытые турниры", - отметила Хагба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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