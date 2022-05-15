https://sputnik-abkhazia.ru/20220515/grigoryan-rasskazal-ob-ozhidaemom--v-etom-godu-urozhae-klubniki-v-gulrypshskom-rayone-1039109628.html

Григорян рассказал об ожидаемом в этом году урожае клубники в Гулрыпшском районе

Григорян рассказал об ожидаемом в этом году урожае клубники в Гулрыпшском районе

О том, какие перспективы по урожаю клубники в этом году, как обстоят дела с экспортом ягоды в Россию, про технологии ее выращивания и возникающих при этом... 15.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-15T13:31+0300

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Григорян рассказал об ожидаемом в этом году урожае клубники в Гулрыпшском районе Григорян рассказал об ожидаемом в этом году урожае клубники в Гулрыпшском районе

Торгово-промышленная палата Абхазии прогнозирует в этом году уменьшение экспорта клубники в Россию, сообщается на сайте ТПП. Владельцы хозяйств выделяют основные факторы, способствующие сокращению объемов выращивания клубники, среди которых: повышение цен на удобрения и тепличные конструкции, а также погодные условия. Возникают сложности и с доставкой ягод в центральный и другие округа РФ, несмотря на соблюдение всех условий транспортировки, поскольку клубника – это скоропортящийся товар. Снизился спрос на клубнику в близлежащих регионах России (СКФО И ЮФО) ввиду насыщенности внутреннего рынка собственными ягодами. Ожидаемый урожай клубники в этом году составит более 1,2 тыс. тонн, большая часть которой будет реализована на внутреннем рынке. По словам начальника сельхозуправления Гулрыпшского района Рафик Григорян в районе ожидают около 500-600 тонн урожая клубники. В этом году объемы урожая весной ниже чем в прошлом из-за погодных условий. "Связывался со многими производителями, погода неблагоприятно влияет на клубнику. Урожай по сравнению с прошлым годом сократился на 40-50 %. Но погода восстановится и, мы надемся, что в конце мая и в начале июня не будет отставания, урожай будет полноценный. В цифрах если брать, 4-5 лет тому назад мы говорили 50 -100 тонн, в прошлом году 200 -300 тонн, то в этом году, по всем прогнозам, будет не менее 500 тонн клубники. Я встречался с производителями, у них такой настрой", -сказал Григорян.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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