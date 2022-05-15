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Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников за ночь

Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников за ночь

Всего с начала российской спецоперации, по данным Минобороны РФ, уничтожено 879 украинских беспилотников. 15.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-15T11:38+0300

2022-05-15T11:38+0300

2022-05-15T11:38+0300

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СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Российскими средствами ПВО в течение ночи сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Дроны были сбиты в районах населенных пунктов ДНР и ЛНР, в Харьковской области и над островом Змеиный. Кроме того, минувшей ночью в Херсонской области была перехвачена тактическая ракета "Точка-У" и 11 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" в Херсонской и Харьковской областях.Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России в течение ночи поразили два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.Российская авиация нанесла поражение 32-м районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены две пусковые установки ЗРК "С-300" и радиолокационный пост в Сумской области.Ракетными войсками и артиллерией России поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники и 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях. Ударами уничтожено до 150 националистов, выведены из строя 26 единиц военной техники.

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россия, украина, новости, министерство обороны рф, артиллерия, авиация, вооружения, армия