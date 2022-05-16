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Аслан Бжания ушел в отпуск
Аслан Бжания ушел в отпуск
Аслан Бжания был избран на должность президента Абхазии в 2020 году. 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T16:06+0300
2022-05-16T16:06+0300
2022-05-16T16:23+0300
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отпуск, сообщает пресс-служба главы государства."В соответствии с законом РА "О Президенте" Президенту Республики Абхазия предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 дней", –говорится в сообщении.
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новости, абхазия, аслан бжания
Аслан Бжания ушел в отпуск
16:06 16.05.2022 (обновлено: 16:23 16.05.2022)
Аслан Бжания был избран на должность президента Абхазии в 2020 году.
СУХУМ, 16 мая – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отпуск, сообщает
пресс-служба главы государства.
"В соответствии с законом РА "О Президенте" Президенту Республики Абхазия предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 дней", –говорится в сообщении.