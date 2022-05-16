https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/aslan-bzhaniya-ushel-v-otpusk-1039125086.html

Аслан Бжания ушел в отпуск

Аслан Бжания ушел в отпуск

Аслан Бжания был избран на должность президента Абхазии в 2020 году. 16.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-16T16:06+0300

2022-05-16T16:06+0300

2022-05-16T16:23+0300

в абхазии

новости

абхазия

аслан бжания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0c/1039066353_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a080957ca99212e40200519d0ba4bccf.jpg

СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отпуск, сообщает пресс-служба главы государства."В соответствии с законом РА "О Президенте" Президенту Республики Абхазия предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 дней", –говорится в сообщении.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, абхазия, аслан бжания