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Часть Гагрского района останется без света 17 мая
Часть Гагрского района останется без света 17 мая
23 апреля "Черноморэнерго" отменило веерные отключения электричества на территории Абхазии. 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T11:38+0300
2022-05-16T11:38+0300
2022-05-16T11:45+0300
в абхазии
новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
черноморэнерго
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Часть Гагрского района останется без света завтра, 17 мая, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". РУП "Черноморэнерго" приносит извинения за доставленные неудобства.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, черноморэнерго
Часть Гагрского района останется без света 17 мая
11:38 16.05.2022 (обновлено: 11:45 16.05.2022)
23 апреля "Черноморэнерго" отменило веерные отключения электричества на территории Абхазии.
СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Часть Гагрского района останется без света завтра, 17 мая, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Отключения света продлятся с 11:00 до 16:00, причиной стали ремонтно-профилактические работы на ПС "Гагра-2".
РУП "Черноморэнерго" приносит извинения за доставленные неудобства.