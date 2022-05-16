Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/chast-gagrskogo-rayona-ostanetsya-bez-sveta-17-maya-1039120323.html
Часть Гагрского района останется без света 17 мая
Часть Гагрского района останется без света 17 мая
23 апреля "Черноморэнерго" отменило веерные отключения электричества на территории Абхазии. 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T11:38+0300
2022-05-16T11:45+0300
в абхазии
новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
черноморэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/02/1038448795_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a8e91163d3008d23d23af8ad4466b709.jpg
СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Часть Гагрского района останется без света завтра, 17 мая, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". РУП "Черноморэнерго" приносит извинения за доставленные неудобства.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/02/1038448795_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0c79490c4065b60f06363fb1845e2e36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, черноморэнерго

Часть Гагрского района останется без света 17 мая

11:38 16.05.2022 (обновлено: 11:45 16.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Отключения света
Отключения света - Sputnik Абхазия, 1920, 16.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Yandex newsTelegram
23 апреля "Черноморэнерго" отменило веерные отключения электричества на территории Абхазии.
СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Часть Гагрского района останется без света завтра, 17 мая, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Отключения света продлятся с 11:00 до 16:00, причиной стали ремонтно-профилактические работы на ПС "Гагра-2".
РУП "Черноморэнерго" приносит извинения за доставленные неудобства.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0