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Гицба рассказал, о чем договорились депутаты Парламента Абхазии с коллегами из Госдумы
Гицба рассказал, о чем договорились депутаты Парламента Абхазии с коллегами из Госдумы
В конце прошедшей недели в Парламенте Абхазии состоялась встреча с депутатами Госдумы России Андреем Картаполовым и Олегом Колесниковым. Речь на встрече шла об... 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T16:17+0300
2022-05-16T16:17+0300
2022-05-16T16:25+0300
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В конце прошедшей недели в Парламенте Абхазии состоялась встреча с депутатами Госдумы России Андреем Картаполовым и Олегом Колесниковым. Речь на встрече шла об экономическом развитии Абхазии. В частности, парламентарии обсудили возможности совершенствования законодательства с целью упрощения пересечения абхазо-российской государственной границы, вопросы, связанные с туристической сферой, перспективы возобновления авиасообщения между Республикой Абхазия и Россией. Как рассказал один из участников встречи, депутат Парламента Абхазии Инар Гицба, все эти вопросы будут в дальнейшем прорабатываться.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Гицба рассказал, о чем договорились депутаты Парламента Абхазии с коллегами из Госдумы
16:17 16.05.2022 (обновлено: 16:25 16.05.2022)
В конце прошедшей недели в Парламенте Абхазии состоялась встреча с депутатами Госдумы России Андреем Картаполовым и Олегом Колесниковым. Речь на встрече шла об экономическом развитии Абхазии.
В частности, парламентарии обсудили возможности совершенствования законодательства с целью упрощения пересечения абхазо-российской государственной границы, вопросы, связанные с туристической сферой, перспективы возобновления авиасообщения между Республикой Абхазия и Россией.
Как рассказал один из участников встречи, депутат Парламента Абхазии Инар Гицба, все эти вопросы будут в дальнейшем прорабатываться.
"Мы условились, что изучим законодательство. И если оно требует усовершенствования, чтобы улучшить администрирование госграницы, создавая более комфортные условия при ее пересечении, то будем выходить с предложениями. Обсуждались и вопросы технического порядка. Условились их проработать. В ближайшей перспективе ожидается рабочая встреча по этому вопросу", – сообщил депутат.
Подробности слушайте в аудиофайле
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