https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/gitsba-rasskazal-o-chem-dogovorilis-deputaty-parlamenta-abkhazii-s-kollegami-iz-gosdumy--1039125539.html

Гицба рассказал, о чем договорились депутаты Парламента Абхазии с коллегами из Госдумы

Гицба рассказал, о чем договорились депутаты Парламента Абхазии с коллегами из Госдумы

В конце прошедшей недели в Парламенте Абхазии состоялась встреча с депутатами Госдумы России Андреем Картаполовым и Олегом Колесниковым. Речь на встрече шла об... 16.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-16T16:17+0300

2022-05-16T16:17+0300

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Гицба Гицба

В конце прошедшей недели в Парламенте Абхазии состоялась встреча с депутатами Госдумы России Андреем Картаполовым и Олегом Колесниковым. Речь на встрече шла об экономическом развитии Абхазии. В частности, парламентарии обсудили возможности совершенствования законодательства с целью упрощения пересечения абхазо-российской государственной границы, вопросы, связанные с туристической сферой, перспективы возобновления авиасообщения между Республикой Абхазия и Россией. Как рассказал один из участников встречи, депутат Парламента Абхазии Инар Гицба, все эти вопросы будут в дальнейшем прорабатываться.Подробности слушайте в аудиофайле.

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