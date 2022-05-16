https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/mcdonalds-obyavili-ob-ukhode-iz-rossii-1039124212.html

McDonald's объявила об уходе из России

McDonald's объявила об уходе из России

В марте представители компании объявили о временном закрытии всех ресторанов России и приостановлении всех операций на российском рынке из-за ситуации на... 16.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-16T14:56+0300

2022-05-16T14:56+0300

2022-05-16T17:05+0300

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила об уходе с российского рынка, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании. По информации СМИ, несмотря на продажу активов, компания сохраняет рабочие места сотрудников и планирует возобновить деятельность в России, но уже под другим брендом. Открытие ресторана может состояться уже в середине июня. 8 марта компания объявила о временном прекращении работы ресторанов на территории России, причиной было названо отсутствие возможности гарантировать бесперебойную работу, поддержание ассортимента в предприятиях и высокие стандарты качества.Первый ресторан сети открылся в России в 1990 году, за 30 лет McDonald's открыли 850 ресторанов в 62 субъектах федерации, в которых работали 62 тысячи сотрудников. Около 90% поставщиков российского "Макдоналдса" – это российские предприятия, на которых работает более 100 тысяч человек. Расходы компании для выполнения всех обязательств компании перед сотрудниками и поставщиками в период временного закрытия составляли до 50 миллионов долларов в месяц.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/britaniya-tschatelno-okhranyaet-svoyu-glavnuyu-taynu-1039117707.html

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