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McDonald's объявила об уходе из России
McDonald's объявила об уходе из России
В марте представители компании объявили о временном закрытии всех ресторанов России и приостановлении всех операций на российском рынке из-за ситуации на... 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T14:56+0300
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила об уходе с российского рынка, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании. По информации СМИ, несмотря на продажу активов, компания сохраняет рабочие места сотрудников и планирует возобновить деятельность в России, но уже под другим брендом. Открытие ресторана может состояться уже в середине июня. 8 марта компания объявила о временном прекращении работы ресторанов на территории России, причиной было названо отсутствие возможности гарантировать бесперебойную работу, поддержание ассортимента в предприятиях и высокие стандарты качества.Первый ресторан сети открылся в России в 1990 году, за 30 лет McDonald's открыли 850 ресторанов в 62 субъектах федерации, в которых работали 62 тысячи сотрудников. Около 90% поставщиков российского "Макдоналдса" – это российские предприятия, на которых работает более 100 тысяч человек. Расходы компании для выполнения всех обязательств компании перед сотрудниками и поставщиками в период временного закрытия составляли до 50 миллионов долларов в месяц.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/britaniya-tschatelno-okhranyaet-svoyu-glavnuyu-taynu-1039117707.html
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россия, экономика, новости
McDonald's объявила об уходе из России
14:56 16.05.2022 (обновлено: 17:05 16.05.2022)
В марте представители компании объявили о временном закрытии всех ресторанов России и приостановлении всех операций на российском рынке из-за ситуации на Украине.
СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила об уходе с российского рынка, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.
"После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи российского бизнеса", — говорится в пресс-релизе.
По информации СМИ, несмотря на продажу активов, компания сохраняет рабочие места сотрудников и планирует возобновить деятельность в России, но уже под другим брендом. Открытие ресторана может состояться уже в середине июня.
8 марта компания объявила о временном прекращении работы ресторанов на территории России, причиной было названо отсутствие возможности гарантировать бесперебойную работу, поддержание ассортимента в предприятиях и высокие стандарты качества.
Первый ресторан сети открылся в России в 1990 году, за 30 лет McDonald's открыли 850 ресторанов в 62 субъектах федерации, в которых работали 62 тысячи сотрудников.
Около 90% поставщиков российского "Макдоналдса" – это российские предприятия, на которых работает более 100 тысяч человек. Расходы компании для выполнения всех обязательств компании перед сотрудниками и поставщиками в период временного закрытия составляли до 50 миллионов долларов в месяц.