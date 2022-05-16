https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/mister-voleybol-intervyu-s-masterom-sporta-vladimirom-dorokhovym-1039129530.html

“Мистер волейбол”: интервью с мастером спорта Владимиром Дороховым

“Мистер волейбол”: интервью с мастером спорта Владимиром Дороховым

С 13 по 15 мая в Сухуме проходил турнир по волейболу среди мужских команд, приуроченный к 95-летию со дня рождения советского и абхазского тренера Роберта... 16.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-16T20:00+0300

2022-05-16T20:00+0300

2022-05-16T20:07+0300

видео

спорт

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/10/1039128216_0:71:3067:1796_1920x0_80_0_0_232915182f6290a3c3975b3a9a4d81f0.jpg

В интервью радио Sputnik уроженец Сухума, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр в Москве, двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, трехкратный обладатель Кубка мира по волейболу Владимир Дорохов поделился своими впечатлениями от родного города, рассказал о своей карьере и о том, как стать большим спортсменом.На этот раз в Абхазию Дорохов приехал не просто так. Его пригласили на Открытый турнир по волейболу, посвященный памяти Роберта Диленяна, который был его первым тренером.Впечатления от родного города, как признался Дорохов, положительные.“В последний раз я здесь был в 2018 году. Потом два года пандемии, никак не мог вырваться. Но город меняется, очень нравится, что он стал чище, красивее. Очень заметно хорошеет, прямо скажу, просто глаз радуется”, - сказал он.В эфире Дорохов поделился и секретами своего мастерства. По его мнению, много факторов, которые влияют на конечный результат, но основное - любовь к своему делу.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, спорт, мультимедиа, видео