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“Мистер волейбол”: интервью с мастером спорта Владимиром Дороховым
“Мистер волейбол”: интервью с мастером спорта Владимиром Дороховым
С 13 по 15 мая в Сухуме проходил турнир по волейболу среди мужских команд, приуроченный к 95-летию со дня рождения советского и абхазского тренера Роберта... 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T20:00+0300
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В интервью радио Sputnik уроженец Сухума, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр в Москве, двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, трехкратный обладатель Кубка мира по волейболу Владимир Дорохов поделился своими впечатлениями от родного города, рассказал о своей карьере и о том, как стать большим спортсменом.На этот раз в Абхазию Дорохов приехал не просто так. Его пригласили на Открытый турнир по волейболу, посвященный памяти Роберта Диленяна, который был его первым тренером.Впечатления от родного города, как признался Дорохов, положительные.“В последний раз я здесь был в 2018 году. Потом два года пандемии, никак не мог вырваться. Но город меняется, очень нравится, что он стал чище, красивее. Очень заметно хорошеет, прямо скажу, просто глаз радуется”, - сказал он.В эфире Дорохов поделился и секретами своего мастерства. По его мнению, много факторов, которые влияют на конечный результат, но основное - любовь к своему делу.
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“Мистер волейбол”: интервью с мастером спорта Владимиром Дороховым
20:00 16.05.2022 (обновлено: 20:07 16.05.2022)
С 13 по 15 мая в Сухуме проходил турнир по волейболу среди мужских команд, приуроченный к 95-летию со дня рождения советского и абхазского тренера Роберта Диленяна.
В интервью радио Sputnik
уроженец Сухума, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр в Москве, двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, трехкратный обладатель Кубка мира по волейболу Владимир Дорохов поделился своими впечатлениями от родного города, рассказал о своей карьере и о том, как стать большим спортсменом.
На этот раз в Абхазию Дорохов приехал не просто так. Его пригласили на Открытый турнир по волейболу, посвященный памяти Роберта Диленяна, который был его первым тренером.
Впечатления от родного города, как признался Дорохов, положительные.
“В последний раз я здесь был в 2018 году. Потом два года пандемии, никак не мог вырваться. Но город меняется, очень нравится, что он стал чище, красивее. Очень заметно хорошеет, прямо скажу, просто глаз радуется”, - сказал он.
В эфире Дорохов поделился и секретами своего мастерства. По его мнению, много факторов, которые влияют на конечный результат, но основное - любовь к своему делу.