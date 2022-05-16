https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/mvd-abkhazii-vozbudilo-delo-po-faktu-krazhi-obezyan-iz-pitomnika-v-sukhume-1039121649.html
МВД Абхазии возбудило дело по факту кражи обезьян из питомника в Сухуме
МВД Абхазии возбудило дело по факту кражи обезьян из питомника в Сухуме
23 марта гражданин России Умар Алакаев совершил хищение в особо крупном размере, похитив из сухумского питомника девять обезьян. 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T12:40+0300
2022-05-16T12:40+0300
2022-05-16T13:27+0300
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. В производстве следственного отдела УВД по Сухуму находится уголовное дело, возбужденное по факту хищения яванских макак из Сухумского обезьяньего питомника, сообщает пресс-служба МВД республики. Общий ущерб, нанесенный НИИЭПиТ Абхазии, оценивается в 308 410 рублей. Согласно официальному комментарию Таможенного комитета Абхазии, вывоз задекларированных или незадекларированных яванских макак из республики не осуществлялся.Причастность гражданина Алакаева к совершению преступления была доказана следствием, он объявлен в розыск.В Сухумском питомнике обезьян проживает около 600 приматов, и руководство планирует увеличивать количество животных для привлечения посетителей. У него богатая история – августе 2022 года НИИЭПиТ будет отмечать 95 лет со дня создания. За долгие годы существования институт переживал периоды и падения, и расцвета, однако, несмотря на трудности, работа возобновлена, и сегодня в нем продолжаются исследования, необходимые для решения вопросов фундаментальной науки и практического здравоохранения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210725/Igrunki-i-lemury-novye-pitomtsy-poyavilis-v-obezyanem-pitomnike-Sukhuma-1032897409.html
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новости, абхазия, сухумский питомник обезьян нииэпит, мвд абхазии
МВД Абхазии возбудило дело по факту кражи обезьян из питомника в Сухуме
12:40 16.05.2022 (обновлено: 13:27 16.05.2022)
23 марта гражданин России Умар Алакаев совершил хищение в особо крупном размере, похитив из сухумского питомника девять обезьян.
СУХУМ, 16 мая – Sputnik. В производстве следственного отдела УВД по Сухуму находится уголовное дело, возбужденное по факту хищения яванских макак из Сухумского обезьяньего питомника, сообщает пресс-служба МВД республики.
Согласно материалам дела, 26-летний житель Карачаевска Умар Алакаев в марте этого года, имея корыстный умысел, направленный на незаконное обогащение, взломал клетку №2 и похитил девять яванских макак.
Общий ущерб, нанесенный НИИЭПиТ Абхазии, оценивается в 308 410 рублей.
Согласно официальному комментарию Таможенного комитета Абхазии, вывоз задекларированных или незадекларированных яванских макак из республики не осуществлялся.
Причастность гражданина Алакаева к совершению преступления была доказана следствием, он объявлен в розыск.
В Сухумском питомнике обезьян проживает около 600 приматов, и руководство планирует увеличивать количество животных для привлечения посетителей. У него богатая история – августе 2022 года НИИЭПиТ будет отмечать 95 лет со дня создания.
За долгие годы существования институт переживал периоды и падения, и расцвета, однако, несмотря на трудности, работа возобновлена, и сегодня в нем продолжаются исследования, необходимые для решения вопросов фундаментальной науки и практического здравоохранения.