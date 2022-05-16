https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/mvd-abkhazii-vozbudilo-delo-po-faktu-krazhi-obezyan-iz-pitomnika-v-sukhume-1039121649.html

МВД Абхазии возбудило дело по факту кражи обезьян из питомника в Сухуме

МВД Абхазии возбудило дело по факту кражи обезьян из питомника в Сухуме

23 марта гражданин России Умар Алакаев совершил хищение в особо крупном размере, похитив из сухумского питомника девять обезьян. 16.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-16T12:40+0300

2022-05-16T12:40+0300

2022-05-16T13:27+0300

в абхазии

новости

абхазия

сухумский питомник обезьян нииэпит

мвд абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/13/1031656517_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_bdd899bd17db3a09c510592aefac0e77.jpg

СУХУМ, 16 мая – Sputnik. В производстве следственного отдела УВД по Сухуму находится уголовное дело, возбужденное по факту хищения яванских макак из Сухумского обезьяньего питомника, сообщает пресс-служба МВД республики. Общий ущерб, нанесенный НИИЭПиТ Абхазии, оценивается в 308 410 рублей. Согласно официальному комментарию Таможенного комитета Абхазии, вывоз задекларированных или незадекларированных яванских макак из республики не осуществлялся.Причастность гражданина Алакаева к совершению преступления была доказана следствием, он объявлен в розыск.В Сухумском питомнике обезьян проживает около 600 приматов, и руководство планирует увеличивать количество животных для привлечения посетителей. У него богатая история – августе 2022 года НИИЭПиТ будет отмечать 95 лет со дня создания. За долгие годы существования институт переживал периоды и падения, и расцвета, однако, несмотря на трудности, работа возобновлена, и сегодня в нем продолжаются исследования, необходимые для решения вопросов фундаментальной науки и практического здравоохранения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210725/Igrunki-i-lemury-novye-pitomtsy-poyavilis-v-obezyanem-pitomnike-Sukhuma-1032897409.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, абхазия, сухумский питомник обезьян нииэпит, мвд абхазии