https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/podolyaka-rasskazal-pochemu-rossiya-ne-obyavlyaet-mobilizatsiyu--1039121298.html

Подоляка рассказал, почему Россия не объявляет мобилизацию

Подоляка рассказал, почему Россия не объявляет мобилизацию

Журналист и блогер Юрий Подоляка уверен, что Россию будут пытаться раскачать изнутри на патриотической волне, однако у Вашингтона и Лондона ничего не выйдет. 16.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-16T13:07+0300

2022-05-16T13:07+0300

2022-05-16T13:07+0300

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Подоляка рассказал, почему Россия не объявляет мобилизацию Подоляка рассказал, почему Россия не объявляет мобилизацию

Блогер в своем Telegram-канале в материале под названием "Война "в долгую" (2): или почему Россия не объявляет мобилизацию" рассказал о том, что в России в информационном пространстве формируются две противоположные точки зрения, которые обе неправильные.Подоляка уверен, что истина в этом вопросе лежит посередине. По его мнению, не все идет по плану, есть огромные проблемы, которые решаются, и в целом Россия движется к очень тяжелой, не быстрой, но победе. Экономика страны постепенно иммобилизируется, частично переводится на военный лад, но при этом мобилизация в стране не объявляется. Он считает, что Россию будут раскачивать на патриотической риторике. Однако, уверен эксперт, российское руководство отлично понимает, каким образом будут пытаться расшатать Россию, и понимает, что идет игра в долгую. В России понимают, что война идет не с Украиной, а Западом, который тоже пытается мобилизовать свою экономику и готовится к длительной войне с Россией. О том, как Россия рассчитывает одержать победу над нынешним киевский режим и нанести поражение Вашингтону и Лондону, слушайте в аудиофайле.

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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, европа, нато, украина, аудио