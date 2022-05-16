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Подоляка рассказал, почему Россия не объявляет мобилизацию
Подоляка рассказал, почему Россия не объявляет мобилизацию
Журналист и блогер Юрий Подоляка уверен, что Россию будут пытаться раскачать изнутри на патриотической волне, однако у Вашингтона и Лондона ничего не выйдет. 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T13:07+0300
2022-05-16T13:07+0300
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Подоляка рассказал, почему Россия не объявляет мобилизацию
Подоляка рассказал, почему Россия не объявляет мобилизацию
Блогер в своем Telegram-канале в материале под названием "Война "в долгую" (2): или почему Россия не объявляет мобилизацию" рассказал о том, что в России в информационном пространстве формируются две противоположные точки зрения, которые обе неправильные.Подоляка уверен, что истина в этом вопросе лежит посередине. По его мнению, не все идет по плану, есть огромные проблемы, которые решаются, и в целом Россия движется к очень тяжелой, не быстрой, но победе. Экономика страны постепенно иммобилизируется, частично переводится на военный лад, но при этом мобилизация в стране не объявляется. Он считает, что Россию будут раскачивать на патриотической риторике. Однако, уверен эксперт, российское руководство отлично понимает, каким образом будут пытаться расшатать Россию, и понимает, что идет игра в долгую. В России понимают, что война идет не с Украиной, а Западом, который тоже пытается мобилизовать свою экономику и готовится к длительной войне с Россией. О том, как Россия рассчитывает одержать победу над нынешним киевский режим и нанести поражение Вашингтону и Лондону, слушайте в аудиофайле.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, европа, нато, украина, аудио
Подоляка рассказал, почему Россия не объявляет мобилизацию
Журналист и блогер Юрий Подоляка уверен, что Россию будут пытаться раскачать изнутри на патриотической волне, однако у Вашингтона и Лондона ничего не выйдет.
Блогер в своем Telegram-канале
в материале под названием "Война "в долгую" (2): или почему Россия не объявляет мобилизацию" рассказал о том, что в России в информационном пространстве формируются две противоположные точки зрения, которые обе неправильные.
"Согласно одной точке зрения, все в России хорошо, санкции не действуют, а, наоборот, они нам только в помощь, специальная военная операция идет полностью по плану и закончится в установленные сроки согласно поставленным задачам. Правда, эти задачи, если мы посмотрим в информационном пространстве, постоянно меняются, а сроки до сих пор не оглашаются по причине того, что те, кто все это говорит, сами этого не знают. Вторая точка зрения состоит в том, что все пропало, мы проиграли, скоро армия развалится, она разбежится, экономика рухнет, и Россию поэтому надо спасать. При чем эти самые "спасатели" даже не подозревают, что тем самым они полностью отрабатывают ту методичку, которую им навязывают из Вашингтона, Лондона и Киева. понятно, что эта точка зрения тоже ошибочна", – считает блогер.
Подоляка уверен, что истина в этом вопросе лежит посередине. По его мнению, не все идет по плану, есть огромные проблемы, которые решаются, и в целом Россия движется к очень тяжелой, не быстрой, но победе. Экономика страны постепенно иммобилизируется, частично переводится на военный лад, но при этом мобилизация в стране не объявляется.
"Чтобы понять почему, нужно понять, что хотят конкретно и каким образом пытаются выиграть эту войну Лондон и Вашингтон. На самом деле никто не рассчитывает на украинскую армию. Украинская армия – это затравка, это то, что своими действиями должно вызвать недовольство внутри России. Основной удар по России будет наноситься изнутри. Причем, будут использованы все возможные способы, чтобы раскачать ситуацию внутри станы где-нибудь к осени, возможно, к зиме, и таким образом, взорвав ее изнутри, вызвав недовольство в первую очередь через патриотические круги. Либералы в России настолько "импотентные", что трезвомыслящие люди на Западе на них не рассчитывают. Они рассчитывают на "ура-патриотов", которые, даже не понимая, что они делают, разрушают свою страну изнутри".
Он считает, что Россию будут раскачивать на патриотической риторике. Однако, уверен эксперт, российское руководство отлично понимает, каким образом будут пытаться расшатать Россию, и понимает, что идет игра в долгую. В России понимают, что война идет не с Украиной, а Западом, который тоже пытается мобилизовать свою экономику и готовится к длительной войне с Россией.
О том, как Россия рассчитывает одержать победу над нынешним киевский режим и нанести поражение Вашингтону и Лондону, слушайте в аудиофайле.