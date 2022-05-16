https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/shamenkova-o-vynosnoy-sezonnoy-torgovle-v-sukhume-ne-smozhem-udovletvorit-vse-potrebnosti--1039092812.html

Шаменкова о выносной сезонной торговле в Сухуме: не сможем удовлетворить все потребности

Шаменкова о выносной сезонной торговле в Сухуме: не сможем удовлетворить все потребности

Главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова и куратор культурно-деловой платформы "Гума" Щарида Тужба о правилах сезонной выносной торговли и их соблюдении на... 16.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-16T10:10+0300

2022-05-16T10:10+0300

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Шаменкова о выносной сезонной торговле в Сухуме: не сможем удовлетворить все потребности Шаменкова о выносной сезонной торговле в Сухуме: не сможем удовлетворить все потребности

С началом летнего туристического сезона в Сухуме активизируется выносная торговля. Улицы, где скопление туристов наибольшее, начинают пестреть палатками, киосками, лотками. О правилах организации такой торговли, о проблемах, с которыми приходится сталкиваться столичным властям, в эфире радио Sputnik разговор шел с главным архитектором Сухума Светланой Шаменковой и куратором культурно-деловой платформы "Гума" Щаридой Тужба. Как отметила архитектор, вопрос выносной торговли перед началом летнего сезона всегда обсуждается очень болезненно.Щарида Тужба сообщила о том, что культурная площадка "Гума" готова предоставить место для строительства стационарных ларьков, которые грамотно впишутся в архитектурный ансамбль станции.Подробности слушайте в аудиофайле.

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