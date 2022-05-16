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Шаменкова о выносной сезонной торговле в Сухуме: не сможем удовлетворить все потребности
Шаменкова о выносной сезонной торговле в Сухуме: не сможем удовлетворить все потребности
Главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова и куратор культурно-деловой платформы "Гума" Щарида Тужба о правилах сезонной выносной торговли и их соблюдении на... 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T10:10+0300
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Шаменкова о выносной сезонной торговле в Сухуме: не сможем удовлетворить все потребности
Шаменкова о выносной сезонной торговле в Сухуме: не сможем удовлетворить все потребности
С началом летнего туристического сезона в Сухуме активизируется выносная торговля. Улицы, где скопление туристов наибольшее, начинают пестреть палатками, киосками, лотками. О правилах организации такой торговли, о проблемах, с которыми приходится сталкиваться столичным властям, в эфире радио Sputnik разговор шел с главным архитектором Сухума Светланой Шаменковой и куратором культурно-деловой платформы "Гума" Щаридой Тужба. Как отметила архитектор, вопрос выносной торговли перед началом летнего сезона всегда обсуждается очень болезненно.Щарида Тужба сообщила о том, что культурная площадка "Гума" готова предоставить место для строительства стационарных ларьков, которые грамотно впишутся в архитектурный ансамбль станции.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Шаменкова о выносной сезонной торговле в Сухуме: не сможем удовлетворить все потребности
10:10 16.05.2022 (обновлено: 10:13 16.05.2022)
Главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова и куратор культурно-деловой платформы "Гума" Щарида Тужба о правилах сезонной выносной торговли и их соблюдении на практике.
С началом летнего туристического сезона в Сухуме активизируется выносная торговля. Улицы, где скопление туристов наибольшее, начинают пестреть палатками, киосками, лотками. О правилах организации такой торговли, о проблемах, с которыми приходится сталкиваться столичным властям, в эфире радио Sputnik разговор шел с главным архитектором Сухума Светланой Шаменковой и куратором культурно-деловой платформы "Гума" Щаридой Тужба.
Как отметила архитектор, вопрос выносной торговли перед началом летнего сезона всегда обсуждается очень болезненно.
"В этом году очень большое количество заявлений на выносную торговлю именно на набережной. Обсудив этот вопрос в администрации, мы пришли к тому, что попытаемся организовать торговый ряд из палаток единого образца. Из тех домиков, что стояли у нас на площади Свободы во время празднования Нового года, составив из них ярмарку. И тентовые палатки будут установлены по улицы Воронова возле "Дэма", – рассказала Шаменкова.
Щарида Тужба сообщила о том, что культурная площадка "Гума" готова предоставить место для строительства стационарных ларьков, которые грамотно впишутся в архитектурный ансамбль станции.
Подробности слушайте в аудиофайле.