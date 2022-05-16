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Симиндей: в Латвии хотят устроить геноцид русского народа

Симиндей: в Латвии хотят устроить геноцид русского народа

Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение Рижской думы о демонтаже советского памятника Освободителям Риги. 16.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-16T18:00+0300

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Историк, руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память", главный редактор журнала российских и восточно-европейских исторических исследований Владимир Симиндей в интервью Sputnik заявил, что в Латвии хотят устроить геноцид русскому народу.Симиндей заметил, что то, что латышские власти убирают цветы, которые люди возложили у памятника, это не просто жалко - это "обнажает квинтэссенцию латышской политической кухни".По его словам, латвийских националистов взбесило то, что люди возлагали цветы, несмотря на официальный запрет, а то, что их возложили снова, взбесило их еще больше. От латышского национализма уже пострадала министр МВД страны Мария Голубева - ее вынудили уйти в отставку из-за русской фамилии.Симиндей добавил, что Латвия воспользовалась международным кризисом, чтобы поставить русских на место, и, хотя пока сил у нее хватает только на то, чтобы разрушать памятники великой Победе, ситуация в дальнейшем будет ухудшаться.

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