https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/tantsevalnyy-konkurs-adzykh-otkryl-priem-zayavok-1039128127.html

Танцевальный конкурс "Адзыхь" открыл прием заявок

Танцевальный конкурс "Адзыхь" открыл прием заявок

Танцевальное мероприятие будет проходить в абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба 18 и 19 мая, начало запланировано на 18:00. 16.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-16T20:18+0300

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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Республиканский центр народного творчества имени Ивана Кортуа объявил о приеме заявок для участия XXIV фестивале-конкурсе детских и юношеских танцевальных коллективов "Адзыхь", сообщает пресс-служба центра. В конкурсе несколько номинаций - абхазский народный танец, танцы народов мира или народов Кавказа, современный танец, парный танец и сольный танец. Конкурсанты могут попытать свои силы в нескольких из них.Цель конкурса - возрождение традиций и развитие национальной хореографии, привитие подрастающему поколению любви к народному творчеству, установление творческих контактов и открытие новых имен и талантов в области хореографического искусства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190516/Tantsuyut-vse-festival--Adzykh-v-Sukhume-1027371728.html

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