https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/tantsevalnyy-konkurs-adzykh-otkryl-priem-zayavok-1039128127.html
Танцевальный конкурс "Адзыхь" открыл прием заявок
Танцевальный конкурс "Адзыхь" открыл прием заявок
Танцевальное мероприятие будет проходить в абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба 18 и 19 мая, начало запланировано на 18:00. 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T20:18+0300
2022-05-16T20:18+0300
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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Республиканский центр народного творчества имени Ивана Кортуа объявил о приеме заявок для участия XXIV фестивале-конкурсе детских и юношеских танцевальных коллективов "Адзыхь", сообщает пресс-служба центра. В конкурсе несколько номинаций - абхазский народный танец, танцы народов мира или народов Кавказа, современный танец, парный танец и сольный танец. Конкурсанты могут попытать свои силы в нескольких из них.Цель конкурса - возрождение традиций и развитие национальной хореографии, привитие подрастающему поколению любви к народному творчеству, установление творческих контактов и открытие новых имен и талантов в области хореографического искусства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190516/Tantsuyut-vse-festival--Adzykh-v-Sukhume-1027371728.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, сухум, культура
Танцевальный конкурс "Адзыхь" открыл прием заявок
Танцевальное мероприятие будет проходить в абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба 18 и 19 мая, начало запланировано на 18:00.
СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Республиканский центр народного творчества имени Ивана Кортуа объявил о приеме заявок для участия XXIV фестивале-конкурсе детских и юношеских танцевальных коллективов "Адзыхь", сообщает пресс-служба центра.
Участники конкурса делятся на две возрастные группы. 18 мая выступят танцоры от 7 до 12 лет, 19 мая - конкурсанты постарше, от 13 до 18 лет.
В конкурсе несколько номинаций - абхазский народный танец, танцы народов мира или народов Кавказа, современный танец, парный танец и сольный танец. Конкурсанты могут попытать свои силы в нескольких из них.
Цель конкурса - возрождение традиций и развитие национальной хореографии, привитие подрастающему поколению любви к народному творчеству, установление творческих контактов и открытие новых имен и талантов в области хореографического искусства.