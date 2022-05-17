https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/alkogol-i-khimiya-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-aprel-1039145487.html

Алкоголь и "химия": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за апрель

Алкоголь и "химия": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за апрель

Согласно опубликованным на сайте МВД Абхазии данным, сотрудники Госавтоинспекции республики составили 7068 протоколов за различные нарушения ПДД в апреле. 17.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-17T19:41+0300

2022-05-17T19:41+0300

2022-05-17T19:41+0300

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В минувшем месяце на дорогах Абхазии сотрудники ГАИ страны выписали 414 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В марте ими было выявлено на 22 аналогичных нарушений больше.SputnikВ статистику профилактических мероприятий абхазской милиций снова попали автолюбители, которые садятся за руль в состоянии наркотического опьянения. В прошлом месяце их было семеро. В этот раз без последствий для себя не сумели "проскочить" мимо поста ГАИ "Мюссера" в Гудаутском районе пятеро мужчин, пребывавших во власти запрещенных веществ.В апреле также был установлен возрастной "рекорд" в категории самого молодого "лихача", севшего за руль автомобиля в состоянии опьянения. Им оказался 13-летний подросток из Гудауты. Напомним, что прежде это "звание" с 2019 года удерживал 15-летний парень из Сухума.Самым старшим нарушителем, испытывающим слабость к алкоголю, в апреле, да и с начала года, был 85-летний пенсионер из Сухума. Символично то, что верхний возрастной рубеж автомобилистов "навеселе" был достигнут ровно два года назад, когда абсолютным "победителем" стал 87-летний мужчина.Места на пошатывающемся "пьедестале" в апреле распределились следующим образом. "Золото" поделили между собой нетрезвые водители в возрасте от 30 до 35 лет и от 35 до 40 лет. Их в прошлом месяце было ровно по 81. "Серебро" досталось автомобилистам подшофе в возрасте от 40 до 45, которые в марте остались в шаге от "призов". Третьей позицией второй месяц подряд "довольствуются" те, кому перевалило за 50 лет.Тройка "победителей" среди городов и районов Абхазии с марта осталась неизменной, но произошли небольшие перестановки. Сухуму в апреле удалось сохранить за собой первое место, но Гагра в этот раз обошла Гудауту и стала второй. Очамчыра устояла на четвертой строчке, в отличие от Сухумского района, который разделил с Галом шестую позицию. На одну "ступень" выше расположился Гулрыпш. Замыкает наш "пьяный" список Ткуарчал, который "держался" до середины месяца, но его подвел один подвыпивший водитель из соседней Очамчыры.Слегка пройдемся по календарю: 1 апреля, в День смеха, инспекторы ГАИ республики своими протоколами определенно сняли улыбка с лиц девяти нетрезвых автомобилистов. Больше всего штрафов за аналогичное правонарушение в апреле они выписали 27 числа, меньше всего - 12 апреля, тогда было выписано всего шесть документов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

автомобили, дороги, дтп, пдд, вождение, мвд абхазии