https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/kross-bolshie-zabegi-nartov-proydet-v-sukhume-1039146461.html

Кросс "Большие забеги Нартов" пройдет в Сухуме

Кросс "Большие забеги Нартов" пройдет в Сухуме

В забеге может принять участие любой желающий, общий сбор состоится у памятника Махаджирам в 11:00. 17.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Легкоатлетический кросс "Большие забеги Нартов" пройдет в столице Абхазии 21 мая, сообщает государственный комитет по делам молодежи и спорту.Забег приурочен ко Дню памяти Махаджиров, который традиционно отмечается в 21 мая не только в республике, но и представителями абхазских диаспор по всему миру. Потомки махаджиров живут в 50 странах мира, больше всего их на территории Турции.

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