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Кросс "Большие забеги Нартов" пройдет в Сухуме
Кросс "Большие забеги Нартов" пройдет в Сухуме
В забеге может принять участие любой желающий, общий сбор состоится у памятника Махаджирам в 11:00. 17.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-17T20:22+0300
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Легкоатлетический кросс "Большие забеги Нартов" пройдет в столице Абхазии 21 мая, сообщает государственный комитет по делам молодежи и спорту.Забег приурочен ко Дню памяти Махаджиров, который традиционно отмечается в 21 мая не только в республике, но и представителями абхазских диаспор по всему миру. Потомки махаджиров живут в 50 странах мира, больше всего их на территории Турции.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, абхазия, спорт
Кросс "Большие забеги Нартов" пройдет в Сухуме
В забеге может принять участие любой желающий, общий сбор состоится у памятника Махаджирам в 11:00.
СУХУМ, 17 мая - Sputnik.
Легкоатлетический кросс "Большие забеги Нартов" пройдет в столице Абхазии 21 мая, сообщает
государственный комитет по делам молодежи и спорту.
Для легкоатлетов будут доступны две дистанции - 3 километра для женщин и 5 километров для мужчин.
Забег приурочен ко Дню памяти Махаджиров, который традиционно отмечается в 21 мая не только в республике, но и представителями абхазских диаспор по всему миру. Потомки махаджиров живут в 50 странах мира, больше всего их на территории Турции.