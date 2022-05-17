https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/pitsunda-ostanetsya-bez-sveta-18-maya-1039141461.html
Пицунда останется без света 18 мая
Пицунда останется без света 18 мая
Неудобства связаны с ремонтно-профилактическими работами. 17.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-17T16:30+0300
2022-05-17T16:30+0300
2022-05-17T17:29+0300
в абхазии
черноморэнерго
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Жители Пицунды останутся без света завтра, 18 мая, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Компания приносит извинения за временные неудобства.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Пицунда останется без света 18 мая
16:30 17.05.2022 (обновлено: 17:29 17.05.2022)
Неудобства связаны с ремонтно-профилактическими работами.
СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Жители Пицунды останутся без света завтра, 18 мая, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Электричества не будет с 10:00 до 16:00, причиной отключения ПС "Пицунда" станут ремонтно-профилактические работы и очистка трассы высоковольтной линии.
Компания приносит извинения за временные неудобства.