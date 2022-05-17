https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/snesti-nelzya-ostavit-kak-v-abkhazii-reshit-vopros-s-torgovymi-kioskami-1039139705.html

Снести нельзя оставить: как в Абхазии решить вопрос с торговыми киосками

Снести нельзя оставить: как в Абхазии решить вопрос с торговыми киосками

Можно ли снести ларьки и киоски? Чем их можно заменить? Кто должен контролировать мелкую торговлю? На эти и другие вопросы отвечают предприниматель Лили Дбар... 17.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-17T15:15+0300

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В преддверии летнего сезона в курортных городах Абхазии активизируется работа по организации работы объектов мелкой торговли. Так, в частности, на территории Сухумской крепости на столичной набережной появились торговые павильоны. Это вызвало резкое осуждение в среде архитекторов, а также у многих жителей столицы.Тем временем в Гагре администрация развернула борьбу с киосками, которые установлены в неположенном месте и не соответствуют общему архитектурному облику города.Проблема с объектами мелкой торговли в Абхазии существует давно. С одной стороны, благодаря этому люди получают дополнительный доход. С другой же – хаотично расставленные палатки и киоски доставляют неудобства обычным горожанам.Подробнее о том, почему проблема возникла и как ее решить, смотрите в видео Sputnik.

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абхазия, сухум, гагра, курортный сезон, видео, мультимедиа, видео