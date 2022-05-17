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Снести нельзя оставить: как в Абхазии решить вопрос с торговыми киосками
Снести нельзя оставить: как в Абхазии решить вопрос с торговыми киосками
Можно ли снести ларьки и киоски? Чем их можно заменить? Кто должен контролировать мелкую торговлю? На эти и другие вопросы отвечают предприниматель Лили Дбар... 17.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-17T15:15+0300
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В преддверии летнего сезона в курортных городах Абхазии активизируется работа по организации работы объектов мелкой торговли. Так, в частности, на территории Сухумской крепости на столичной набережной появились торговые павильоны. Это вызвало резкое осуждение в среде архитекторов, а также у многих жителей столицы.Тем временем в Гагре администрация развернула борьбу с киосками, которые установлены в неположенном месте и не соответствуют общему архитектурному облику города.Проблема с объектами мелкой торговли в Абхазии существует давно. С одной стороны, благодаря этому люди получают дополнительный доход. С другой же – хаотично расставленные палатки и киоски доставляют неудобства обычным горожанам.Подробнее о том, почему проблема возникла и как ее решить, смотрите в видео Sputnik.
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Снести нельзя оставить: как в Абхазии решить вопрос с торговыми киосками
15:15 17.05.2022 (обновлено: 15:38 17.05.2022)
Можно ли снести ларьки и киоски? Чем их можно заменить? Кто должен контролировать мелкую торговлю? На эти и другие вопросы отвечают предприниматель Лили Дбар, архитектор Мадина Чкотуа и главный архитектор города Гагра Диана Лобода.
В преддверии летнего сезона в курортных городах Абхазии активизируется работа по организации работы объектов мелкой торговли. Так, в частности, на территории Сухумской крепости на столичной набережной появились торговые павильоны. Это вызвало резкое осуждение в среде архитекторов, а также у многих жителей столицы.
Тем временем в Гагре администрация развернула борьбу с киосками, которые установлены в неположенном месте и не соответствуют общему архитектурному облику города.
Проблема с объектами мелкой торговли в Абхазии существует давно. С одной стороны, благодаря этому люди получают дополнительный доход. С другой же – хаотично расставленные палатки и киоски доставляют неудобства обычным горожанам.
Подробнее о том, почему проблема возникла и как ее решить, смотрите в видео Sputnik.