https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-ob-istorii-mid-abkhazii--1039140282.html

Такие обстоятельства: Джинджолия об истории МИД Абхазии

Такие обстоятельства: Джинджолия об истории МИД Абхазии

Об истории создания МИД Абхазии, главных моментах становления ведомства и наиболее актуальных вопросах сегодняшней повестки в эфире радио Sputnik рассказал... 17.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-17T15:46+0300

2022-05-17T15:46+0300

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Такие обстоятельства: Джинджолия об истории МИД Абхазии Такие обстоятельства: Джинджолия об истории МИД Абхазии

МИД Абхазии отмечает 29 лет со дня основания. Его создание тогда было очевидно, отметил Сократ Джинджолия, так как нужно было объяснять миру, что происходит в Абхазии на самом деле. "За 29 лет Абхазия прошла большой путь. Республика из самопровозглашенной, вышедшей из войны стала независимым государством, признанным Россией и рядом других государств. Наша дипломатическая школа становилась в трудный период, и у нас не было образованных специалистов. Никто из нас не оканчивал дипломатические школы. Мы учились на практике, на практике вынуждены были вести переговоры и отстаивать интересы республики. Все это вынуждало нас как можно быстрее овладевать наукой дипломатии. Нам это удалось", – рассказал Джинджолия. Подробности слушайте в аудиофайле.

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