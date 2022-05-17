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Такие обстоятельства: Джинджолия об истории МИД Абхазии
Такие обстоятельства: Джинджолия об истории МИД Абхазии
Об истории создания МИД Абхазии, главных моментах становления ведомства и наиболее актуальных вопросах сегодняшней повестки в эфире радио Sputnik рассказал... 17.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-17T15:46+0300
2022-05-17T15:46+0300
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Такие обстоятельства: Джинджолия об истории МИД Абхазии
Такие обстоятельства: Джинджолия об истории МИД Абхазии
МИД Абхазии отмечает 29 лет со дня основания. Его создание тогда было очевидно, отметил Сократ Джинджолия, так как нужно было объяснять миру, что происходит в Абхазии на самом деле. "За 29 лет Абхазия прошла большой путь. Республика из самопровозглашенной, вышедшей из войны стала независимым государством, признанным Россией и рядом других государств. Наша дипломатическая школа становилась в трудный период, и у нас не было образованных специалистов. Никто из нас не оканчивал дипломатические школы. Мы учились на практике, на практике вынуждены были вести переговоры и отстаивать интересы республики. Все это вынуждало нас как можно быстрее овладевать наукой дипломатии. Нам это удалось", – рассказал Джинджолия. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Такие обстоятельства: Джинджолия об истории МИД Абхазии
15:46 17.05.2022 (обновлено: 16:36 17.05.2022)
Об истории создания МИД Абхазии, главных моментах становления ведомства и наиболее актуальных вопросах сегодняшней повестки в эфире радио Sputnik рассказал государственный и общественный деятель, министр иностранных дел Абхазии с 1993 по 1994 год Сократ Джинджолия.
МИД Абхазии отмечает 29 лет со дня основания. Его создание тогда было очевидно, отметил Сократ Джинджолия, так как нужно было объяснять миру, что происходит в Абхазии на самом деле.
"За 29 лет Абхазия прошла большой путь. Республика из самопровозглашенной, вышедшей из войны стала независимым государством, признанным Россией и рядом других государств. Наша дипломатическая школа становилась в трудный период, и у нас не было образованных специалистов. Никто из нас не оканчивал дипломатические школы. Мы учились на практике, на практике вынуждены были вести переговоры и отстаивать интересы республики. Все это вынуждало нас как можно быстрее овладевать наукой дипломатии. Нам это удалось", – рассказал Джинджолия.
Подробности слушайте в аудиофайле
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